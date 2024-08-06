Петр Порошенко предлагает разрешить депутатам и госслужащим выезд за границу, но подвергся критике, — СМИ

Депутаты предлагают новый законопроект, который может позволить забронировать от мобилизации полицию, БЭБ, ГБР, пограничников и тому подобное.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко и еще 16 нардепов 2 августа зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить беспрепятственно пересекать границу военнообязанным, которые имеют "бронь" или отсрочку от мобилизации. Кроме этого, это право планируют расширить на депутатов Верховной Рады и местных советов, госслужащих, судей, прокуроров, представителей общественных организаций и тому подобное. Об этом говорится в материале издания zaxid.net. Инициатива вызвала резкую критику пользователей соцсетей.

Издание отмечает, что законопроект называется "Об изменениях в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения". Он предлагает разрешение беспрепятственного пересечения границы для военнообязанных, если те имеют документ о бронировании. В проекте говорится, что на ограничение пересекать границу не должен влиять суд.

Авторы законопроекта хотят разрешить возможность забронировать всех работников Национального антикоррупционного бюро, Госпогранслужбы и пожарно-спасательных частей ГСЧС. Что касается Нацполиции, ГБР, БЭБ, Службы судебной охраны, то проект предусматривает разрешение бронировать половину работников.

Но, как пишет Петр Олещук, главной причиной инициативы Порошенко может быть возможность посещать своих военнообязанных сыновей в Лондоне и дать возможность путешествовать близким депутатам, чиновникам, прокурорам и судьям.

По словам политического эксперта, главная причина инициативы Порошенко — бытовая.

Также, по словам Олещука, этим законом Порошенко хочет "задобрить" некоторые другие общественные категории, которым предлагается свободный выезд за границу.

По мнению эксперта, лидер "Евросолидарности" осознавал последствия своей инициативы.

"Вряд ли Порошенко не понимал, что во время войны, когда миллионы украинцев не могут выехать за границу, давать свободный выезд наиболее одиозным категориям — это национальный скандал. Понимал. Но скандал забудут, а возможность путешествовать по миру останется", — подчеркнул Олещук.