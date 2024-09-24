Росія внесла Порошенка до списку "терористів та екстремістів", — ЗМІ

Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.

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Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Про це повідомило "Настоящее время".

За даними журналістів, до переліку "терористів та екстремістів" також потрапив його старший син Олексій Порошенко та колишній гендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.

Усі троє, як зазначає видання, потрапили до реєстру як учасники "екстремістського об'єднання".

Сам Петро Порошенко наразі не коментував цієї інформації.

На офіційному сайті партії "Європейська Солідарність" та її офіційних сторінках у соціальних мережах також наразі немає заяв щодо внесення Петра Порошенка до переліку "терористів та екстремістів".

Нагадаємо, 13 вересня видання "Українські Новини" повідомило, що Порошенко та його організації внесли 17 млн грн за ексзаступника міністра, якого звинувачують в збитках державі на пів мільярда.

У серпні Петро Порошенко запропонував дозволити депутатам та держслужбовцям виїзд за кордон, але піддався критиці.