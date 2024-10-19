"Уся влада здрислуна з Києва": Порошенко розповів, як обороняв столицю у 2022 році (відео)

За словами політика, він у складі 206 батальйону забезпечував евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня, а також допомагав створювати блокпости і роздавав зброю. При цьому зазначив, що вся влада з української столиці нібито втекла.

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Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що зі зброєю в руках допомагав обороняти Київ від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це він розповів в ефірі свого телеканалу "Прямий".

За словами політика, він у складі 206 батальйону забезпечував евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня, а також допомагав створювати блокпости й роздавав зброю. При цьому зазначив, що вся влада з української столиці нібито втекла.

"У перші години широкомасштабного вторгнення і я тут зі зброєю в руках, коли вся влада зірвала з Києва, ми сформували батальйони. І в рамках 206 батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня, блокпости, роздачу зброї та, нарешті, захист Києва від російських загарбників", — розповів Порошенко.

У межах того ж ефіру він заявив, що був щасливий почути про те, що в плані перемоги президента Володимира Зеленського є пункт про вступ України до НАТО. Однак йому хочеться почути конкретні кроки до цього.

"До цього ми повинні отримати шведський або фінський типи гарантій безпеки, а не те, що підписано зараз. А в перший день миру — повноправне членство, яке забезпечить безпеку України в рамках 5 статті Статуту Альянсу", — сказав він.

Нагадаємо, що Петро Порошенко 2021 року говорив, що купив телеканал "Прямий".

Минулого місяця ЗМІ повідомляли, Росія внесла Порошенка до списку "терористів і екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів і екстремістів" потрапив його син Олексій і ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.

Також повідомлялося, що в НАЗК зафіксували рекордні заробітки Порошенка у війну. Так, за словами журналістів, тільки за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Основне джерело доходу — відсотки та дивіденди від цінних паперів.