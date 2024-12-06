"Припиніть віддавати наказ": Порошенко розкритикував ЗСУ за "м'ясні штурми" (відео)

Порошенко в США заявив, що вважає, що Україна має перейти в оборону, тобто зробити те саме, що зробила Росія навесні 2023 року і будувати укріплення.

П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав США, де під час свого виступу в організації Atlantic Council розкритикував командування ЗСУ через "м'ясні штурми". У Євразійському центрі Atlantic Council виклали розмову з експрезидентом України.

Порошенко розкритикував поточну тактику Збройних сил України, зокрема, відправку солдатів ЗСУ на штурми для відбиття захоплених росіянами позицій, "через те, що хтось боїться доповісти нагорі, що ми втрачаємо цей ліс".

Порошенко вважає, що Україна має перейти в оборону, тобто зробити те саме, що зробила Росія навесні 2023 року і будувати укріплення.

"Ми маємо припинити використовувати народ України як інструмент для "операції м'ясного шторму". Припиніть віддавати наказ про наступальну операцію зараз. Ми можемо це зробити (піти в наступ. — Ред.), але ціна буде колосальною. І дасть негативний результат у майбутньому. Нам просто потрібно перестати працювати на ТБ і почати працювати на порятунок солдатів", — заявив він.

Раніше Порошенко заявив, що зі зброєю в руках допомагав обороняти Київ від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За словами політика, він у складі 206-го батальйону забезпечував евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Водночас зазначив, що вся влада з української столиці нібито втекла.