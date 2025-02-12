СНБО ввел санкции против Петра Порошенко, — Forbes Ukraine

Со ссылкой на источники, СМИ утверждают, что речь может идти о "статье государственная измена". Зеленский подтвердил, что прошло заседание СНБО, но подробности пообещал "завтра".

Related video

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Forbes Ukraine со ссылкой на два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Зеленский подтвердил, что провел заседание СНБО

Утверждается, что на сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

"Один из собеседников Forbes Ukraine предполагает, что речь может идти о "статье государственная измена", — сказано в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел заседание СНБО, заявил, что "решение принято и будет опубликовано завтра".

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", — заявил Зеленский.

Журналисты напоминают, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, против Петра Порошенко было открыто более 20 уголовных дел, ему выдвинули подозрение в госизмене, были арестованы его доли в 19 предприятиях, аффилированные с ним компании получили многомиллионные штрафы от АМКУ (Антимонопольного комитета Украины).

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Порошенко сфокусировался на волонтерстве.

Сейчас на сайте президента зарегистрирована петиция с призывом ввести санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Ее авторы считают, что "деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны".

В частности, основаниями для санкций против Порошенко названо его участие в создании "Партии регионов", работа в правительстве Николая Азарова, связи с представителями русской православной церкви и бизнес, который платил налоги в РФ "даже после начала войны". Петиция набрала 17 503 голоса из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом.

Напомним, ранее в интервью пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что с оружием в руках помогал оборонять Киев от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.