РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка, — Forbes Ukraine

Із посиланням на джерела, ЗМІ стверджують, що може йтись про "статтю державна зрада". Зеленський підтвердив, що пройшло засідання РНБО, але подробиці пообіцяв "завтра".

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Про це повідомляє видання Forbes Ukraine із посиланням на два обізнані джерела, один з яких був присутній на засіданні РНБО.

Зеленський підтвердив, що провів засідання РНБО

Стверджується, що на сьогоднішньому засіданні РНБО були запроваджені санкції проти п'ятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

"Один із співрозмовників Forbes Ukraine припускає, що може йтися про "статтю державна зрада", — сказано у матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів засідання РНБО, заявив, що "рішення ухвалене й буде опубліковане завтра".

"Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково", — заявив Зеленський.

Журналісти нагадують, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, проти Петра Порошенка було відкрито більше 20 кримінальних справ, йому висунули підозру у держзраді, було заарештовано його частки у 19 підприємствах, афільовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ (Антимонопольного комітету України).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Порошенко сфокусувався на волонтерстві.

Наразі на сайті президента зареєстрована петиція із закликом запровадити санкції проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Її автори вважають, що "діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни".

Зокрема, підставами для санкцій проти Порошенка названо його участь у створенні "Партії регіонів", роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками російської православної церкви та бізнес, який сплачував податки в РФ "навіть після початку війни". Петиція набрала 17 503 голоси із 25 000 необхідних для розгляду президентом.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зі зброєю в руках допомагав обороняти Київ від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.