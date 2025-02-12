Розмова Трампа з Путіним та Зеленським: які плани завершення війни озвучили в США, РФ та ОП

Перед тим, як відбулась телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна, країни обмінялись ув'язненими. Після розмови першим відреагував курс акцій на біржі РФ. Фокус зібрав деталі подій 12 лютого, пов'язаних з війною та мирними перемовинами.

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12 лютого відбулась телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. За кілька годин після цього Трамп поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Головною темою розмов була російсько-українська війна і способи її завершити. Фокус зібрав інформацію про контакти трьох лідерів, що їм передувало та які з'явились наслідки.

Розмова Трампа і Путіна — деталі

Допис Трампа з'явився у соцмережі Truth Social о 18:53 12 лютого. Політик підтвердив, що мав розмову з очільником Кремля, і заявив, що той також переживає через загибель людей і хоче припинити війну. Серед іншого, вони знов згадали про події Другої світової війни і про мільйони росіян, які на ній загинули. Американський президент перелічив, якими будуть найближчі кроки для завершення війни:

відбудеться негайна розмова з президентом Зеленським;

США сформує контакту групу перемовників, до складу якої увійдуть троє топпосадовців;

контактна група почне спілкування з аналогічною групою у РФ.

Американський політик запевнив, що росіянин так саме прагне завершення війни й посилається при цьому на "здоровий глузд". Також він зауважив, що США та РФ матимуть велику користь від спільної роботи.

"Президент Путін навіть використав девіз моєї кампанії: "Здоровий глузд!". Ми обидва дуже в це віримо. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, ​​включно з відвідуванням країн один одного. Війна повинна закінчитися. Більше не повинно бути втрачених життів!" — написав Трамп.

Трамп і Путіна - про що говорили президенти США та РФ 12 лютого Фото: Скриншот

Що сказали у Кремлі про розмову з Трампом

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив розмову лідерів двох країн. На порталі Кремля з'явилась офіційна заява щодо контакту Трампа і Путіна — першого з моменту інавгурації 47 президента США. Кремль навів власне бачення того, що сказали один одному політики:

Трамп говорив про зупинку бойових дій і щоб далі ішли мирні переговори;

Путін заявив, що йому потрібно "усунути першопричину конфлікту", і погодився, що для "тривалого миру потрібні мирні переговори".

Розмова Трампа і Зеленського — подробиці

Про можливий дзвінок Трампа Зеленському першим повідомив журналіст The Financila Times у мережі X (Twitter). Вже о 20:11 американський президент підтвердив, що телефонував президенту України і "розмова пройшла дуже добре". Після цього він написав, що з українцем зустрінуться члени делегації США на Мюнхенській конференції: віцепрезидент Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо. .

"Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну ", — підсумував Трамп.

Яка реакція Зеленського

Президент Зеленський повідомив, що під час розмови з Трампом він погодився на зустріч з делегацією США. Крім того, політик підтвердив готовність до мирних переговорів і зауважив, що торкнулись питання дронів та іншої зброї для України. З його слів, ішла мова про важливі нюанси — "дипломатичні, військові, економічні". Також він подякував президенту США за "інтерес до наших спільних можливостей". Крім того, Зеленський висловив упевненість, що об'єднання США, України та партнерів допоможе здолати РФ.

"Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру!" — сказав президент.

Білий дім про підсумки дзвінка Путіну

Після обміну дзвінками відбувся брифінг речниці Білого дому Керолайн Лівітт. Вона заявила, що зустріч Трампа і Путіна не планується. Так само не планують зустрічі з Зеленським, додала вона.

Президент США налаштований на конструктивний діалог і продовжаться контакти з лідером Кремля, сказала посадовиця. Крім того, вона відмовилась коментувати припущення про зміну ядерного статусу України і про можливість вступу до НАТО.

Перші наслідки розмови Трампа і Путіна

Фокус писав про те, як розмова президентів США та РФ вплинула на котування акцій російських компаній на Московській біржі. Вартість акцій стрімко зросла і, наприклад, для "Газпрому" перевищила "плюс" 8%. Крім того, по лініях на графіку видно, що курс почав підійматись за шість годин до очікуваного дзвінка.

Трамп і Путіна - як змінився курс акцій РФ 12 лютого Фото: investing.com

Обмін ув'язненими між РФ та США — деталі

Тим часом напередодні, 11 лютого, у Москві приземлився літак спецпредставника Трампа. Згодом Білий дім пояснив, яка мета таємного візиту. Як з'ясувалось, Кремль віддав США американського громадянина Марка Фогеля, засудженого на 14 років. 12 лютого у росЗМІ повідомили, кого РФ отримала під час обміну — криптовалютного шахрая Олександра Винника, який "відмив" 9 млрд дол.

Зазначимо, 12 лютого Київ відвідав міністр фінансів США, візит якого анонсувався напередодні. Чиновник привіз Україні угоду, згідно з якою українцям нададуть допомогу в обмін на доступ американців до покладів корисних копалин.

Нагадуємо, сенатор від Республіканської партії подав законопроєкт, за яким Трамп може почати торгуватись за Гренландію. Тим часом глава Пентагону Піт Гегсет прибув на засідання у форматі "Рамштайн" і висловився щодо шансів України на НАТО і перемогу.