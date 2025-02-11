Уран, титан, літій в обмін на допомогу: міністр економіки США відвідає Київ, що відомо

Через тиждень після заяви Дональда Трампа про рідкоземельні метали до Києва вирушив міністр економіки США Скотт Бессент. Раніше цей чиновник писав, що Україна має принести США чек на 200 мільярдів.

Related video

Україну незабаром відвідає перший топпосадовець з уряду 47 президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Очікується, що в Київ приїде міністр економіки, який домовлятиметься про контроль над родовищами корисних копалин. Про візит американського чиновника написало агентство Bloomberg.

Агентство отримало інформацію від анонімних джерел, обізнаних щодо візитів американських топпосадовців. Джерело повідомило, що у Київ має прибути міністр економіки США Скотт Бессент. Причина приїзду — щоб почати перемовини для видобутку українських корисних копалин. Родовища титану, літію, урану потрібні американцям, оскільки Дональд Трамп планує обміняти корисні копалини на військову допомогу у війні з РФ, нагадали на порталі.

Інших подробиць візиту, наприклад, коли саме він відбудеться і як довго триватиме, агентство не написало.

На сторінці Бессента у соцмережі X не згадується візит в Україну. Останні дописи присвячені діям мільярдера Ілона Маска, який розганяє чиновників в державних структурах США: міністр все підтримує. Остання згадка про українців — 7 лютого. Міністр заявив, що для України в США більше немає грошей.

"Президент Трамп оголосив, що Зеленський зустрінеться з ним у Білому домі наступного тижня. Скажіть Зеленському принести чек на 200 мільярдів доларів. Україні більше немає грошей", — написав Бессент.

США, допомога Україні та корисні копалини

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у лютому 2025 року повідомив, що готовий допомогти Україні в обмін на рідкоземельні метали. На думку політика, таким чином українці компенсують витрати американців на військові допомогу. Перед цим, восени 2024 року, у медіа публікували заяву президента Володимира Зеленського. Як з'ясувалось, пункт про корисні копалини входив у мирний план, який він презентував тодішньому президенту Джо Байдену, віцепрезидентці Камалі Гарріс та тодішньому кандидату в президенти Трампу.

Тим часом видання Forbes опублікувало карту родовищ корисних копалин України. Орієнтовний підрахунок показав, що вартість руд — близько 15 трлн дол. При цьому частина покладів літію, про які говорив Дональд Трамп, перебуває на окупованій території, ідеться у статті.

Нагадуємо, 9 лютого народний депутат та глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев нагадав про проблему з власниками родовищ корисних копалин і про можливу конфіскацію через питання безпеки.