Роздали "поважним" людям: Гетманцев озвучив проблеми з родовищами, які Україна пропонує США

Щоб повернути надра у власність держави, слід провести засідання РНБО, заявив нардеп Данило Гетманцев. Влада повинна повернути контроль над родовищами, які незаконно привласнили деякі громадяни.

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Українська влада погоджується віддавати родовища корисних копалин уряду Сполучених Штатів Америки (США) і президенту Дональду Трампу, втім з цими родовищами не все гаразд. Певна частина надр, які можуть піти в обмін на надання допомоги, належить впливовим людям. Про проблеми з українськими надрами народний депутат та глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у Telegram-каналі.

Гетманцев пояснив, що перш ніж надати комусь доступ до родовищ, цими родовищами слід володіти. Частина покладів корисних копалин належить не українській державі, а "поважним людям". З його слів, такі оборудки влаштовували протягом 30 років незалежності — "цікаві родовища" просто роздали, написав він. У цьому контексті згадується прізвище Злочевського — колишнього урядовця та "надровидобувника". Зі слів нардепа, Злочевський був фігурантом журналістських розслідувань, перебуває за кордоном і отримує доходи від українських родовищ. Цю людину політик назвав "найбільш одіозною" і заявив, що вкрадені надра слід повернути державі. У зв'язку з цим Гетманцев планує звернутись до Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр — справа "честі" кожного поважаючого себе олігарха минулих часів", — пояснив нардеп.

Політик написав, що уряду слід провести ревізію усіх родовищ і повернути у власність держави те, що "олігархи" отримали незаконно. Після цього цілком допустимо передати частину надр у концесію західним партнерам, написав Гетманцев.

"Родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг", — підсумував він.

США та корисні копалини - Гетманцев про родовища України Фото: Скриншот США та корисні копалини - Гетманцев про осовєєня родовищ Фото: Скриншот

Микола Злочевський — український підприємець, член "Партії Регіонів", який був головою Державного комітету природних ресурсів України (2003 р.), міністром охорони навколишнього природного середовища (2010-12 рр.) та, ймовірно, причетний до діяльності нафтовидобувної компанії Burisma. З 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило про спробу підкупити працівників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ішлося про хабар у понад 800 млн грн і його, як підозрюють, мали вручити для закриття справи проти Злочевського.

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Зазначимо, в лютому 2025 року президента США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати військову допомогу, якщо компенсує витрати американців. Компенсація має відбутись за рахунок українських покладів рідкоземельних мінералів. Вперше таку ідею озвучив президент Володимир Зеленський: це було одним з пунктів мирного плану, про який ішлося восени 2024 року.

Тим часом у 2024 році Фокус писав про гігантські поклади рідкоземельних мінералів, які відшукали у Вайомінгу. Орієнтовна потужність родовищ — 2,34 мільярда метричних тонн.

Нагадуємо, видання Forbes проаналізувало, які родовища корисних копалин є в Україні, скільки вони коштують і яка частина з них вже перебуває на окупованій Росією території.