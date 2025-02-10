Раздали "уважаемым" людям: Гетманцев озвучил проблемы с месторождениями, которые Украина предлагает США

Чтобы вернуть недра в собственность государства, следует провести заседание СНБО, заявил нардеп Даниил Гетманцев. Власть должна вернуть контроль над месторождениями, которые незаконно присвоили некоторые граждане.

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Украинские власти соглашаются отдавать месторождения полезных ископаемых правительству Соединенных Штатов Америки (США) и президенту Дональду Трампу, впрочем с этими месторождениями не все в порядке. Определенная часть недр, которые могут уйти в обмен на оказание помощи, принадлежит влиятельным людям. О проблемах с украинскими недрами народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев написал в Telegram-канале.

Гетманцев пояснил, что прежде чем предоставить кому-то доступ к месторождениям, этими месторождениями следует владеть. Часть залежей полезных ископаемых принадлежит не украинскому государству, а "уважаемым людям". По его словам, такие сделки устраивали в течение 30 лет независимости — "интересные месторождения" просто раздали, написал он. В этом контексте упоминается фамилия Злочевского — бывшего чиновника и "недропользователя". По словам нардепа, Злочевский был фигурантом журналистских расследований, находится за границей и получает доходы от украинских месторождений. Этого человека политик назвал "самым одиозным" и заявил, что украденные недра следует вернуть государству. В связи с этим Гетманцев планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь кража недр — дело "чести" каждого уважающего себя олигарха прошлых времен", — пояснил нардеп.

Политик написал, что правительству следует провести ревизию всех месторождений и вернуть в собственность государства то, что "олигархи" получили незаконно. После этого вполне допустимо передать часть недр в концессию западным партнерам, написал Гетманцев.

"Месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но точно без льгот", — подытожил он.

США и полезные ископаемые — Гетманцев о месторождениях Украины Фото: Скриншот США и полезные ископаемые — Гетманцев об осовении месторождений Фото: Скриншот

Николай Злочевский — украинский предприниматель, член "Партии Регионов", который был главой Государственного комитета природных ресурсов Украины (2003 г.), министром охраны окружающей природной среды (2010-12 гг.) и, вероятно, причастен к деятельности нефтедобывающей компании Burisma. В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро сообщило о попытке подкупить работников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь шла о взятке в более 800 млн грн и ее, как подозревают, должны были вручить для закрытия дела против Злочевского.

США и условия завершения войны — детали

Отметим, в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить военную помощь, если компенсирует расходы американцев. Компенсация должна состояться за счет украинских залежей редкоземельных минералов. Впервые такую идею озвучил президент Владимир Зеленский: это было одним из пунктов мирного плана, о котором шла речь осенью 2024 года.

Между тем в 2024 году Фокус писал о гигантских залежах редкоземельных минералов, которые нашли в Вайоминге. Ориентировочная мощность месторождений — 2,34 миллиарда метрических тонн.

Напоминаем, издание Forbes проанализировало, какие месторождения полезных ископаемых есть в Украине, сколько они стоят и какая часть из них уже находится на оккупированной Россией территории.