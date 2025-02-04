"Подъезд собирает редкоземельные металлы для США": украинцы высмеяли требования Трампа (фото)

Дональд Трамп мог бы предоставить военную помощь в обмен на виллу в Крыму, шутили украинцы. Другие предполагали, что граждане начали собирать по подъездам редкоземельный металлолом.

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В соцсетях появились десятки реакций на идею президента США Дональда Трампа, который хотел бы добраться до редкоземельных металлов Украины. Люди шутят, что самые большие залежи этих металлов можно легко отыскать в минеральной воде. Другие уверяют, будто предприимчивые украинцы открыли компанию, которая будет заниматься этим делом. Фокус собрал коллекцию мемов о редкоземельных металлах и Дональде Трампе.

Украинцы поделились впечатлениями от мыслей Трампа в соцсетях X и Facebook.

Проект "Последний капиталист" посоветовал сообщить американскому президенту об исключительно комфортных условиях в Крыму. При этом выражается надежда, что Трамп заинтересуется и это простимулирует его помочь Украине. Другой автор соцсетей внезапно "обнаружил", будто в реестре предпринимателей появилось ООО "Трамп", которое будет воплощать в жизнь слова американца.

Заявление Трампа и мемы про металлы — шутка про Крым и Флориду Фото: Скриншот Заявление Трампа и мемы про металлы — шутка про ООО Трамп Фото: Скриншот

На странице "Игры на украинском" сгенерировали почти настоящую карту Украины, заполненную месторождениями и залежами редкоземельных металлов, которые можно отдать США в обмен на помощь. На другом меме — намек, что все необходимые элементы есть в известной минеральной воде.

Заявление Трампа и мемы про металлы — шутка про карту из видеоигры Фото: Скриншот Заявление Трампа и мемы о металлах — шутка о минеральной воде Фото: Скриншот

Кто-то шутливо обыграл инициативность и проактивность украинцев. Уверяют, что некоторые подъезды самоорганизовались и начали сбор металлолома для США. Другие тем временем намекали, что Трамп, делая заявление, мог вдохновиться запрещенными веществами. Эти вещества он якобы "перепутал" с редкоземельными металлами.

Заявление Трампа и мемы о металлах — шутка об активности подъездов Фото: Скриншот Заявление Трампа и мемы о металлах — шутка о запрещенных веществах Фото: Скриншот

Были мемы на основе известных фильмов. Например, вспоминали "Титаник" и предполагали, что Джон мог бы спастись на дверях рядом с Розой, если бы имел при себе соответствующие редкие металлы. Также создали шуточный коллаж на основе фильма "Терминатор" — момент, когда герой Арнольда Шварценеггера переместился в наш мир и искал, во что бы одеться.

Заявление Трампа и мемы про металлы — шутка про Титаник Фото: Скриншот Заявление Трампа и мемы о металлах — шутка о Терминаторе Фото: Скриншот

На другой картинке вспомнили о "Терминаторе 2" и заметили, что смертоносный робот из будущего похож на редкоземельные металлы, которые следят за манипуляциями Трампа. Кроме того, украинцы высмеяли президента США, который разбирается разве что в детских раскрасках.

Заявление Трампа и мемы о металлах — шутка о Терминаторе-2 Фото: Скриншот Заявление Трампа и мемы про металлы — шутка про раскраски Фото: Скриншот

Заявление Трампа о редкоземельных металлах — детали

Отметим, Трамп высказался относительно редкоземельных металлов в комментарии, озвученном 3 февраля во время встречи с журналистами. Президент США заявил, что, вероятно, продолжит помогать Украине. При этом высказал условие — доступ к месторождениям редкоземельных металлов.

Напоминаем, украинцы высмеяли инциденты на церемонии "Грэмми-2025", в которых приняла участие "испуганная и обнаженная" Бьянка Цензори. Две недели назад появился ливень мемов о Марке Цукерберге, который ярко отреагировал на декольте рядом с собой.