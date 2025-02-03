Обнаженная Бьянка и перепуганная Бейонсе: мемы с церемонии "Грэмми-2025" (фото)

Бьянку Цензори и Канье Уэста даже вывели с события после их эпатажного появления. А Бейонсе неожиданно для самой себя стала первой афроамериканкой, которая получила "Грэмми" за кантри-альбом.

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В ночь на 3 февраля 2025 года прошла ежегодная музыкальная церемония "Грэмми". Традиционно: если происходит громкое событие, без мемов не обойтись. Фокус собрал реакцию пользователей сети на появление звезд на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Появление Бьянки Цензори

Уже не впервые жена Канье Уэста появляется на публике практически обнаженной. Ее образ на "Грэмми-2025" также почти ничего в себя не включал, кроме абсолютно прозрачного сетчатого платья телесного оттенка. Цензори надела его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях и у зрителей.

Справедливости ради, сначала жена Уэста пришла в шубе, однако почти сразу сбросила ее, оставшись фактически без одежды, после чего эпатажных супругов даже вывели из здания.

В сети начали шутить, что "сегодня без похотливого понедельника", а мемные флерки прикрыли обнаженное тело Бьянки.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025" Фото: Соцмережі

Отдельным мемом стал мальчик, который засмотрелся заинтересованным взглядом на образ Бьянки, которая в этот момент позировала на красной дорожке "Грэмми".

Бьянка Цензори на "Грэмми-2025" Фото: Соцмережі

Бейонсе

Американская певица Бейонсе стала первой афроамериканкой, которая получила "Грэмми" за кантри-альбом "Cowboy Carter". А еще одну награду ей пришлось разделить с Майли Сайрус за лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой "II Most Wanted".

Реакция Бейонсе насмешила сеть: артистка будто совсем не ожидала, что сейчас назовут ее имя.

"Я каждый день 2025 года", — пишут пользователи сети.

Бейонсе на "Грэмми-2025" Фото: Соцмережі

Сабрина Карпентер

25-летняя американская певица и актриса Сабрина Карпентер получила шесть номинаций, но победу одержала только в двух: "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучший вокальный попальбом".

В сети расстроились, что артистка обратила на себя большее внимание, чем Лана Дель Рей.

Фото: Соцмережі

Отдельным мемом стал глоток Сабрины из фляжки, украшенной драгоценными камнями, которая подходила к ее вечернему платью.

Сабрина Карпентер на "Грэмми-2025"

Сын Уилла Смита со "скворечником"

Джейден Смит также стал гостем "Грэмми-2025". Сын Уилла Смита удивил одной частью своего образа: изюминкой стал его головной убор в виде замка. Трехмерный аксессуар создан брендом Abodi в сотрудничестве с Сильвестром Мако. Для лица в нем было вырезано отверстие. В сети этот убор окрестили скворечником из-за его формы, а также сравнили с Уиллемом Дефо.

Сын Уилла Смита со "скворечником"

Напомним, украинская певица Jerry Heil посетила церемонию "Грэмми-2025".

Также Фокус писал о реакции сети на образ Джейдена Смита.