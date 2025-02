Грэмми 2025: сын Уилла Смита появился на церемонии со скворечником на голове (видео)

Джейден Смит нашел, чем удивить публику и заставить говорить о себе. Его головной убор уже послужил вдохновением для волны мемов в сети.

26-летний Джейден Смит, рэпер, актер и сын оскароносного Уилла Смита, посетил 67-ую церемонию награждения премией "Грэмми 2025" и уже стал одной из самых обсуждаемых знаменитостей, пишет WWD. И дело – не в музыкальных достижениях, а в наряде, который молодой человек выбрал для мероприятия.

На церемонию Джейден надел черный смокинг от Louis Vuitton, сшитый на заказ. Пиджак имел резко затянутую талию, которая контрастировала с рукавами, скроенными так, чтобы быть более объемными, чем традиционный смокинг. Он также имел более крупные лацканы и был украшен белой брошью в виде сердца. Брюки имели более традиционный крой и складки.

К смокингу Смит надел белую и черный галстук MSFTS. Образ завершали кроссовки New Balance.

Однако наиболее странной частью образа стал его головной убор в виде замка. Трехмерный аксессуар создан брендом Abodi в сотрудничестве с Сильвестром Мако. Для лица в нем было вырезано отверстие. В сети этот убор окрестили скворечником из-за его формы.

Головной убор Джейдена уже стал поводом для многочисленных мемов в сети.

Джейден Смит в настоящее время работает над несколькими проектами, включая повторение своей роли с отцом в сиквеле "After Earth". Кроме того, только в октябре прошлого года певец выпустил свой четвертый студийный альбом под названием "A Case Study of the Long Term Effects of Young Love".

67-я церемония вручения премии "Грэмми", которую провел Тревор Ноа на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе, отметила лучших музыкантов, а также собрала средства на ликвидацию последствий лесных пожаров в Калифорнии и чествовала спасателей. Бейонсе лидировала по числу номинаций (11). Среди других главных номинантов – Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone, Сабрина Карпентер, Чеппел Рон, Тейлор Свифт.

