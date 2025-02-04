Канье Уэст прокомментировал свое изгнание из "Грэмми 2025"

По словам инсайдеров, Канье не планировал долго задерживаться на церемонии и остался доволен произведенным эффектом.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст, устроивший перфоманс с голой женой Бьянкой Цензори на красной дорожке премии "Грэмми 2025", раскритиковал церемонию, а свой поступок назвал искусством, пишет The Sun.

По словам инсайдера, музыкант не собирался заходить в зал, где проходило мероприятие.

"Люди называли это выходкой, но для Ye это его искусство. Он появился, попал в заголовки газет по всему миру и ушел. Никто не говорил ему, что делать. И даже если бы они это сделали, он бы не послушал. Ye всегда планировал выйти на красную дорожку и уйти — он никогда не высидел бы "Грэмми", потому что это так скучно и уныло", – подчеркнул он.

Видео, на котором Бьянка заходит в длинной шубе, а затем снимает ее, оставшись в полностью прозрачном мини-платье на голое тело, облетело все мировые СМИ и соцсети. Сразу после этой выходки пару попросили на выход, несмотря на то, что Канье был среди номинантов в категории "Лучшая рэп-песня", хотя и проиграл Кендрику Ламару.

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг отметила, что Уэст давал команды Цензори, что делать, а она беспрекословно слушалась его. В то же время эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что Бьянка чувствовала себя очень некомфортно, была нервозной и пыталась прятать свой страх.

Выходка на "Грэмми" уже обернулась для Канье огромными убытками. Он подписал контракт на выступление в Tokyo Dome в мае на $20 млн, но после перфоманса инвесторы решили не связываться с ним. Уэст недооценил толерантность японцев к этим мероприятиям.

"Его больше не ждут. Это будет для него большим ударом, потому что он живет в Японии уже около года почти постоянно, и я думаю, он не ожидал этого", – отметил один из информаторов СМИ.

Канье должен был выступать в мае в Tokyo Dome

Тем временем все чаще звучат призывы запретить Канье и его жену Бьянку на будущих мероприятиях с красной дорожкой.

Ведущая The View Алисса Фарах Гриффин назвала момент "низшей" точкой и заявила, что она не хочет Канье или его жену:

"Я даже не хочу приукрашивать это, кроме как сказать: Канье Уэст, я больше не хочу видеть его на красных дорожках. Я надеюсь, что с его партнершей все в порядке, потому что все это было очень некомфортно большинству женщин наблюдать. И я просто больше этого видеть или слышать об этом".

Она была не единственной знаменитостью, публично выразившей свое отвращение к выходке пары. Бывшая соведущая View Меган Маккейн поделилась в удаленном посте на X: "Я просто хочу и хотела годами — чтобы Канье Уэст оставил нас всех в покое. Он отвратительный, мерзкий кусок мусора, а его жена выглядит как жертва и заложница".

Ее представитель позже сообщил Entertainment Weekly, что Маккейн удалила пост о "несчастном случае" и что она все еще думает, что Уэст — "мерзкая свинья".

Ранее Фокус писал, что Канье и Бьянка после "Грэмми" устроили грязные танцы на афтепати.