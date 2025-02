Шоковая терапия от Бьянки Цензори и грандиозный провал Тейлор Свифт: итоги "Грэмми 2025"

Триумфатором премии стала Бейонсе, которая наконец получила награду в номинации "Альбом года". Коллекция ее статуэток достигла рекордных 35 штук.

67-ая ежегодная музыкальная церемония награждения премией "Грэмми" отгремела в Лос-Анджелесе. Она прошла на арене Crypto.com, а ведущим пятый раз подряд стал южноафриканский комик Тревор Ноа. Фокус рассказывает, чем запомнилось мероприятие в 2025 году.

Премия "Грэмми" была присуждена лучшим записям, композициям и артистам с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года по выбору членов Академии звукозаписи. Лидером по количеству номинаций, стала Бейонсе. Она претендовала на 11 наград, из которых увезла домой три золотых граммофона.

Кэндрик Ламар, номинированный в пяти категориях, победил в каждой из них, в том числе получив награду за песню "Not Like Us" в номинации "Запись года" и "Песню года", что сделало ее самой титулованной рэп-песней в истории "Грэмми". Во всех четырех заявленных номинациях победила и Сьера Феррелл. Но обо всем по порядку.

Публичный стриптиз Бьянки Цензори

Бьянка Цензори и ее муж, рэпер Канье Уэст, которые, так и неясно, были приглашены на церемонию или нет, заставили говорить о себе мир, сделав всего несколько шагов по красной дорожке, а потом уехав с места проведения церемонии. Бьянка стояла перед фотографами в длинной шубе до пят, а потом, повернувшись спиной к мужу, сбросила ее с себя, и все ахнули, потому что на ней не было совершенно ничего кроме абсолютно прозрачного мини-платья-сеточки. В свою очередь Канье сохранял каменное выражение лица в черной футболке и джинсах, спрятав глаза за солнцезащитными очками, пока Бьянка подавляла испуг и выглядела напряженной.

Пару сразу же вывели за пределы здания, и они уехали прочь, что не помешало им позже вовсю отрываться на афтепати, для которой Бьянка оделась "на полшишечки" скромнее.

К чему был этот перфоменс, история и ее инициаторы умалчивают, но не исключено, что таким образом Уэст рекламирует то ли новый альбом, то ли новую коллекцию одежды. В любом случае, выходку супругов теперь будут вспоминать еще долго.

Джейден и Уиллоу Смит: мамины модники

Дети оскароносного Уилла Смита, который был соведущим церемонии, 26-летний Джейден и его 24-летняя сестра Уиллоу отличились в категории самых неоднозначных нарядов. Молодой артист разгуливал по ковровой дорожке в черном смокинге от Louis Vuitton, сшитом на заказ и кроссовках New Balance. Однако изюминкой его образа стал головной убор. Смит-младший щеголял с замком на голове. Трехмерный аксессуар создан брендом Abodi в сотрудничестве с Сильвестром Мако. Для лица в нем было вырезано отверстие. В сети этот убор окрестили скворечником из-за его формы. В сети не замедлили выдать сотни мемов на тему странного наряда непо-ребенка.

Не подкачала и сестра Джейдена. Уиллоу не стала сильно заморачиваться, что надеть, и пришла в нижнем белье, расшитом серебристыми узорами, накинув сверху длинное пальто от Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2025. Она дополнила образ кольцами от L’enchanteur и Messika, завершив его черными туфлями Versace Medusa. Не забыла мисс Смит и про зубы, украсив их газноцветными драгоценными гриллзами.

Триумф Бейонсе

43-летняя Бейонсе, у которой 35 "Грэмми" и 99 номинаций на эту премию, наконец завоевала самую долгожданную награду – за "Альбом года" за кантри альбом "Cowboy Carter". Статуэтку ей вручили сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса, которых она поблагодарила за спасение и безопасность, а поддержать ее пришли Jay-Z, обвиняемый в изнасиловании, и ее 13-летняя дочь Блю Айви. Девушка красовалась в синем платье с лифом, а ростом уже догнала свою звездную мать.

Бейонсе стала первой чернокожей женщиной, получившей награду за альбом года с 1999 года, когда этот титул завоевал альбом Лорин Хилл The Miseducation of Lauryn Hill, а также самым награждаемым и самым номинируемым артистом в истории "Грэмми". С церемонии 2025 года она увезла четыре награды. Кроме "Альбом года", у нее победы в категориях "Лучший кантри-альбом" и "Лучшая кантри-песня".

Выпущенный в марте 2024 года "Cowboy Carter" – восьмой студийный альбом певицы и первый в жанре кантри. Наибольшую известность получила композиция "Texas Hold 'Em. R&B".

"Texas Hold 'Em. R&B" – одна из лучших песен в альбоме Бейонсе "Cowboy Carter"

Главный аутсайдер премии "Грэмми 2025"

Тейлор Свифт отправилась на премию "Грэмми 2025" в красном платье, предчувствуя победу, поскольку была номинирована в шести категориях. В этом году ее альбом "The Tortured Poets Department" претендовал на "Альбом года". Если бы она выиграла, это была бы ее пятая победа в этой категории. Она получила этот титул в 2010 году за "Fearless", в 2016 году за "1989", в 2021 году за "Folklore" и в 2024 году за "Midnights". Однако установить рекорд как исполнительнице, победившая в этой категории пять раз, ей помешала Бейонсе. Кстати, Тейлор наградила ее за лучший кантри-альбом. Однако рекорд у Свифт таки есть. Она – первый артист, который семь раз номинировался на премию "Грэмми" за альбом года.

Среди других номинаций у Тейлор – "Лучший поп-вокальный альбом", а ее песня "Fortnight" была номинирована на "Песню года", "Запись года" и "Лучшее музыкальное видео". Она и Грейси Абрамс также номинировались на "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за совместную работу над песней "Us".

Неудача не помешала Тейлор лихо отплясывать в зале

Яркое выступление Сабрины Карпентер

Сабрина Карпентер привнесла старую голливудскую драму и стиль в свое первое выступление на "Грэмми" 2025 года. Исполнительница песни "Espresso" и впервые номинированная на премию "Грэмми" вышла на сцену с тщательно продуманным и забавным живым выступлением. Она появилась в блестящем смокинге и показала старомодный театральный выход, притворившись, что случайно уронила трость, прежде чем спеть отрывок из "Espresso" под джазовое пианино.

Но на этом Сабрина не закончила. Она сорвала смокинг и продолжила петь в корсетном трико нежно-голубого цвета, а рядом появились танцоры. В какой-то момент Карпентер начала танцевать степ в туфлях Christian Louboutin.

Певица прошла по красной дорожке в похожем пудрово-голубом цвете и сохранила тему голливудского гламура живым с помощью дерзкого платья с глубоким вырезом на спине, которое отличалось высоким узлом с бриллиантом, спускающимся по ее плечам и затем – вниз по спине. Индивидуальное платье JW Anderson было украшено множеством перьев вокруг бедер и вдоль отделки шлейфа.

С премии Карпентер ушла с наградамий, победив в категории "Лучший поп/вокальный альбом" за свою пластинку "Short n' Sweet" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Кто выиграл "Грэмми 2025": полный список главных победителей:

Лучшая новая артистка : Чаппелл Рон;

: Чаппелл Рон; Запись года: Кендрик Ламар – "Not Like Us";

– "Not Like Us"; Песня года: Кендрик Ламар – "Not Like Us";

– "Not Like Us"; Альбом года: Бейонсе – "Cowboy Carter";

– "Cowboy Carter"; Лучший кантри-альбом : Бейонсе – "Cowboy Carter";

: Бейонсе – "Cowboy Carter"; Лучший рок-альбом : "The Rolling Stones" – "Hackney Diamonds";

: "The Rolling Stones" – "Hackney Diamonds"; Лучший поп/вокальный альбом : Сабрина Карпентер – "Short n' Sweet";

: Сабрина Карпентер – "Short n' Sweet"; Лучший танцевальный/электронный альбом : Charli XCX – "Brat";

: Charli XCX – "Brat"; Лучший R&B-альбом : Крис Браун – "11:11" (Deluxe);

: Крис Браун – "11:11" (Deluxe); Лучший альтернативный альбом : St. Vincent – "All Born Screaming";

: St. Vincent – "All Born Screaming"; Лучший латинский поп-альбом : Шакира – "Las Mujeres Ya No Lloran";

: Шакира – "Las Mujeres Ya No Lloran"; Лучший разговорный альбом : Джимми Картер – "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration";

: Джимми Картер – "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration"; Лучшее рок-выступление : "The Beatles" – "Now and Then";

: "The Beatles" – "Now and Then"; Лучшее кантри-исполнение в дуэте : Бейонсе и Майли Сайрус – "II Most Wanted";

: Бейонсе и Майли Сайрус – "II Most Wanted"; Лучшее поп-исполнение в дуэте/группе : Леди Гага и Бруно Марс – "Die With a Smile";

: Леди Гага и Бруно Марс – "Die With a Smile"; Лучшая музыка для визуального медиа (фильмы, ТВ): Ханс Циммер – "Дюна: Часть вторая".

