Эксперт расшифровала, о чем говорили Бьянка Цензори и Канье Уэст перед выходкой на "Грэмми"

Рэпер руководил действиями своей жены и направлял ее по ходу перфоманса.

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Перед скандальным появлением Бьянки Цензори на красной дорожке премии "Грэмми 2025" ее муж Канье давал ей команды, что нужно делать, пишет Daily Mail. По словам Николы Хиклинг, основателя и ведущего аналитика LipReader, Уэст просил свою жену снять пальто и показать все.

Чтица по губам проанализировала разговор супругов. Уэст, по-видимому, сказал Цензори: "Ты сейчас устроишь сцену", на что австралийская модель одобрительно кивнула. "Устроишь сцену, я скажу, что это будет иметь смысл", — добавил рэпер.

Цензори снова кивнула головой, на что Канье сказал: "Оставь это позади себя и повернись, я тебя поймал".

"Ладно, пойдем", — ответил Цензори, по словам Хиклинг.

Пара быстро ушла после возмутительного момента, и ходили слухи, что их попросили покинуть мероприятие. Однако другой источник сообщил, что они ушли по собственному желанию, а точная история осталась неизвестной.

В свою очередь эксперт по языку тела Джуди Джеймс охарактеризовала поведение пары и их ощущения в тот момент, когда Бьянка сбросила с себя шубу, представ перед публикой в одном прозрачном платье на полностью голое тело.

Она отмечает, что Канье смотрел на грудь жены, когда она позировала на красной дорожке "Грэмми", как будто это был какой-то научный эксперимент.

"Его угрюмое выражение лица едва ли промелькнуло, когда она сбросила с себя длинную шубу, чтобы все обнажить, но язык тела Бьянки, похоже, намекал на изменение эмоционального состояния, когда она сделала это окончательное, привлекающее внимание заявление, обнажив все", — продолжила она.

Однако, несмотря на ее смелый вид, Джеймс предположила, что модель все же чувствовала некоторую нервозность.

"Она появилась в пальто с уверенным, превосходным взглядом модели с подиума, но ее взгляд на Канье, прежде чем она его сняла, показал проблеск чего-то похожего на нервозность, и, похоже, нервозность заставила ее нарушить собственное правило позирования, рассмеявшись в какой-то момент. Однако, как только она разделась, выражение ее глаз изменилось на то, что говорило о подавленном страхе", – заметила Джуди.

Пара уезжает после ажиотажа, вызванного их появлением

Джеймс также указала на скрещенные ноги Цензори и то, как она необычно неловко положила руки на бедра, что говорило о ее тревоге в последний момент.

"Они приняли одну позу как пара, обняв друг друга за спины, и фирменная черта Бьянки — стоять с расправленными плечами и выгнутой спиной — действительно создавала впечатление, будто это был не только его трюк, но и ее трюк. Пара, должно быть, в восторге от того, как им удалось шокировать в чистом рок-н-ролльном стиле на мероприятии, где шокирование почти стало нормой", – подитожила эксперт.

Ранее Фокус писал, что после церемонии Бьянка переоделась в менее прозрачный наряд и зажгла с мужем на афтепати.