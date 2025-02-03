Грязные танцы: Канье Уэст и Бьянка Цензори зажгли на вечеринке после "Грэмми"

На вечеринке Бьянка выглядела более расслабленной и много улыбалась, обнимаясь и целуясь с Канье.

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После того как произвели фурор на красной дорожке "Грэмми 2025" и были выдворены за пределы места проведения церемонии, Канье Уэст и Бьянка Цензори не стали унывать и на полную оторвались на афтепати премии, пишет Mirror.

Для вечеринки Бьянка переоделась в не менее рискованный наряд, состоящий из черного сетчатого боди-стрингов. Ее волосы были все так же собраны в пучок сзади.

В отличие от напряженного лица на красной дорожке, на афтепати Цензори выглядела куда расслабленнее. Она много улыбалась, целовалась и обнималась с Канье.

Бьянка и Канье на вечеринке Фото: Скриншот

После многочисленных сообщений о том, что рэпера и его жену "выгнали" с "Грэмми" после их момента на красной дорожке, Уэст начал публиковать полароидные снимки пары в нарядах для "Грэмми 2025". Он подписал пост: "История любви", сделав тонкую отсылку к одноименной песне Тейлор Свифт из двух слов. Правда, вскоре он все удалил, как делал это много раз.

В отличие от практически голой жены, Канье традиционно был одет в полностью черный ансамбль из футболки, джинсов, кроссовок и темных солнцезащитных очков.

По предположениям таблоида, после своей выходки на "Грэмми" Бьянка рискует столкнуться с тюремным заключением за непристойное обнажение. Согласно Уголовному кодексу Калифорнии 314(1), впервые совершивший правонарушение может получить шесть месяцев лишения свободы или штраф в размере до $1000, а повторно совершивший правонарушение рискует оказаться в реестре сексуальных преступников на 10 лет.

Ранее Фокус писал, что сестра Бьянки отреагировала на ее поступок.