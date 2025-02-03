Брудні танці: Каньє Вест і Бьянка Цензорі запалили на вечірці після "Греммі"

На вечірці Б'янка виглядала більш розслабленою і багато посміхалася, обіймаючись і цілуючись з Каньє.

Related video

Після того як викликали фурор на червоній доріжці "Греммі 2025" і були видворені за межі місця проведення церемонії, Каньє Вест і Б'янка Цензорі не стали сумувати і на повну відірвалися на афтепаті премії, пише Mirror.

Для вечірки Б'янка переодяглася в не менш ризиковане вбрання, що складалося з чорного сітчастого боді-стрінгів. Її волосся було так само зібране в пучок ззаду.

На відміну від напруженого обличчя на червоній доріжці, на афтепаті Цензорі мала значно розслабленіший вигляд. Вона багато посміхалася, цілувалася і обіймалася з Каньє.

Б'янка і Каньє на вечірці Фото: Скриншот

Після численних повідомлень про те, що репера і його дружину "вигнали" з "Греммі" після їхнього моменту на червоній доріжці, Вест почав публікувати полароїдні знімки пари у вбраннях для "Греммі 2025". Він підписав пост: "Історія кохання", зробивши тонке відсилання до однойменної пісні Тейлор Свіфт із двох слів. Правда, незабаром він все видалив, як робив це уже не раз.

На відміну від практично голої дружини, Каньє традиційно був одягнений у повністю чорний ансамбль з футболки, джинсів, кросівок і темних сонцезахисних окулярів.

За припущеннями таблоїда, після своєї витівки на "Греммі" Б'янка ризикує зіткнутися з тюремним ув'язненням за непристойне оголення. Згідно з Кримінальним кодексом Каліфорнії 314(1), той, хто вперше вчинив правопорушення, може отримати шість місяців позбавлення волі або штраф у розмірі до $1000, а той, хто повторно вчинив правопорушення, ризикує опинитися в реєстрі сексуальних злочинців на 10 років.

Раніше Фокус писав, щосестра Б'янки відреагувала на її вчинок.