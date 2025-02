Каньє Веста і Б'янку Цензорі вигнали з церемонії "Греммі" після шокуючої появи (відео)

Бьянка в якийсь момент опинилася на червоній доріжці церемонії абсолютно без одягу. А потім з'ясувалося, що вона з чоловіком з'явилися без запрошення.

Репера Каньє Веста і його "дружину" Бьянку Цензорі, які з'явилися без запрошення на церемонію "Греммі", вивела поліція. Але вже після того, як Цензорі скинула шубу на червоній доріжці, залишившись фактично без одягу. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі"

30-річна подруга (а за деякими даними дружина) репера Каньє Веста, яка й раніше шокувала публіку та журналістів таблоїдів, з'являючись у відвертих вбраннях, на церемонії "Греммі" вирішила більше не приховувати нічого й просто з'явилася в абсолютно прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, вдягнувши її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах і в глядачів.

Б'янка випромінювала впевненість, виходячи на килимову доріжку в хутряній шубі, а потім театрально скинула вбрання і продемонструвала фотографам свій образ для червоної доріжки спочатку ззаду, а потім і спереду.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі" Фото: Getty Images

Тоді як Вест, номінований у категорії "Найкраща реп-пісня", під час інциденту з непристойним оголенням витріщався на її оголене тіло.

Потім пару попросили покинути захід після того, як вони з'явилися без запрошення. І Каньє з Бьянкою випровадили поліцейські після їхнього "божевільного трюку". Однак інше джерело повідомило, що вони "пішли за власним бажанням" і точна версія подій залишається неясною.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі залишають "Греммі"

Інсайдери музичної індустрії також задаються питанням, чи не був швидкий відхід Веста пов'язаний з його ворожнечею з Тейлор Свіфт, яка триває вже 16 років, після того, як Каньє Вест увірвався на сцену на церемонії вручення премії VMA, перебив її, коли вона виголошувала промову, і заявив, що нагорода має належати Бейонсе.

Інсайдер повідомив, пару випровадили після "божевільного вбрання, яке вони одягли на килимову доріжку", що "було спробою повторити обкладинку альбому Vultures".

Коментатори в соцмережах назвали появу колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян і його нової пасії обурливою і зажадали вигнати парочку із заходу. А дехто вкотре повторив, що стосунки Каньє і Бьянкі дуже дивні і її пора "рятувати від цієї людини".

А тим часом шоу "Греммі" було спрямоване на збір коштів для підтримки зусиль із ліквідації наслідків пожеж у Лос-Анджелесі, що розпочалися 7 січня в Пасифік-Палісейдс. І зараз тривають в інших районах.

Деякі переможці премії "Греммі" 2025 року

Альбом року

Бейонсе — Ковбой Картер

Запис року

Кендрик Ламар — Not Like Us

Пісня року

Кендрик Ламар — Not Like Us

Найкращий новий артист

Чаппелл Роан

Найкраще сольне поп-виконання

Сабріна Карпентер — Еспресо

Найкраще поп-виконання дуетом/групою

Леді Гага і Бруно Марс

Найкращий традиційний поп-вокальний альбом

Нора Джонс — Visions

Найкращий вокальний поп-альбом

Сабріна Карпентер — Short n' Sweet

Найкращий запис танцювальної поп-музики

Чарлі XCX — Von Dutch

Найкращий альбом танцювальної/електронної музики

Charli xcx — Brat

Найкраще рок-виконання

The Beatles — Now and Then

Найкраще виконання в стилі метал

Годжира, Марина Віотті та Віктор Ле Масне — Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Найкраща рок-пісня

Сент-Вінсент — Broken Man

Найкращий рок-альбом

The Rolling Stones — Hackney Diamonds

Найкраще R&B-виконання

Муні Лонг — Made for Me

Найкращий R&B-альбом

Кріс Браун — 11:11 (Deluxe)

Найкраща реп-пісня

Кендрик Ламар — Not Like Us

Найкращий кантрі-альбом

Бейонсе — Ковбой Картер

Найкраща аудіокнига, озвучування та запис оповіді

Остання неділя в Плейнсі: святкування сторіччя — Джиммі Картер

Нагадаємо, 47-річний американський репер Каньє Вест, який відомий своєю любов'ю виставляти напоказ 30-річну дружину Б'янку Цензорі, вбираючи її в прозорий одяг без спідньої білизни, у середині січня опублікував в Instagram її фото в ледь помітному бікіні.