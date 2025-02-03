Каньє Веста і Б'янку Цензорі вигнали з церемонії "Греммі" після шокуючої появи (відео)
Бьянка в якийсь момент опинилася на червоній доріжці церемонії абсолютно без одягу. А потім з'ясувалося, що вона з чоловіком з'явилися без запрошення.
Репера Каньє Веста і його "дружину" Бьянку Цензорі, які з'явилися без запрошення на церемонію "Греммі", вивела поліція. Але вже після того, як Цензорі скинула шубу на червоній доріжці, залишившись фактично без одягу. Про це пише Daily Mail.
30-річна подруга (а за деякими даними дружина) репера Каньє Веста, яка й раніше шокувала публіку та журналістів таблоїдів, з'являючись у відвертих вбраннях, на церемонії "Греммі" вирішила більше не приховувати нічого й просто з'явилася в абсолютно прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, вдягнувши її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах і в глядачів.
Б'янка випромінювала впевненість, виходячи на килимову доріжку в хутряній шубі, а потім театрально скинула вбрання і продемонструвала фотографам свій образ для червоної доріжки спочатку ззаду, а потім і спереду.
Тоді як Вест, номінований у категорії "Найкраща реп-пісня", під час інциденту з непристойним оголенням витріщався на її оголене тіло.
Потім пару попросили покинути захід після того, як вони з'явилися без запрошення. І Каньє з Бьянкою випровадили поліцейські після їхнього "божевільного трюку". Однак інше джерело повідомило, що вони "пішли за власним бажанням" і точна версія подій залишається неясною.
Інсайдери музичної індустрії також задаються питанням, чи не був швидкий відхід Веста пов'язаний з його ворожнечею з Тейлор Свіфт, яка триває вже 16 років, після того, як Каньє Вест увірвався на сцену на церемонії вручення премії VMA, перебив її, коли вона виголошувала промову, і заявив, що нагорода має належати Бейонсе.
Інсайдер повідомив, пару випровадили після "божевільного вбрання, яке вони одягли на килимову доріжку", що "було спробою повторити обкладинку альбому Vultures".
Коментатори в соцмережах назвали появу колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян і його нової пасії обурливою і зажадали вигнати парочку із заходу. А дехто вкотре повторив, що стосунки Каньє і Бьянкі дуже дивні і її пора "рятувати від цієї людини".
А тим часом шоу "Греммі" було спрямоване на збір коштів для підтримки зусиль із ліквідації наслідків пожеж у Лос-Анджелесі, що розпочалися 7 січня в Пасифік-Палісейдс. І зараз тривають в інших районах.
Деякі переможці премії "Греммі" 2025 року
Альбом року
Бейонсе — Ковбой Картер
Запис року
Кендрик Ламар — Not Like Us
Пісня року
Кендрик Ламар — Not Like Us
Найкращий новий артист
Чаппелл Роан
Найкраще сольне поп-виконання
Сабріна Карпентер — Еспресо
Найкраще поп-виконання дуетом/групою
Леді Гага і Бруно Марс
Найкращий традиційний поп-вокальний альбом
Нора Джонс — Visions
Найкращий вокальний поп-альбом
Сабріна Карпентер — Short n' Sweet
Найкращий запис танцювальної поп-музики
Чарлі XCX — Von Dutch
Найкращий альбом танцювальної/електронної музики
Charli xcx — Brat
Найкраще рок-виконання
The Beatles — Now and Then
Найкраще виконання в стилі метал
Годжира, Марина Віотті та Віктор Ле Масне — Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
Найкраща рок-пісня
Сент-Вінсент — Broken Man
Найкращий рок-альбом
The Rolling Stones — Hackney Diamonds
Найкраще R&B-виконання
Муні Лонг — Made for Me
Найкращий R&B-альбом
Кріс Браун — 11:11 (Deluxe)
Найкраща реп-пісня
Кендрик Ламар — Not Like Us
Найкращий кантрі-альбом
Бейонсе — Ковбой Картер
Найкраща аудіокнига, озвучування та запис оповіді
Остання неділя в Плейнсі: святкування сторіччя — Джиммі Картер
Нагадаємо, 47-річний американський репер Каньє Вест, який відомий своєю любов'ю виставляти напоказ 30-річну дружину Б'янку Цензорі, вбираючи її в прозорий одяг без спідньої білизни, у середині січня опублікував в Instagram її фото в ледь помітному бікіні.