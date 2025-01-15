"Гідні одне одного": Каньє Веста розкритикували за останнє фото його дружини

Користувачі звинуватили репера в неповазі до своєї дружини, а також заявили, що люблячий чоловік так би не вчинив.

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47-річний американський репер Каньє Вест, який відомий своєю любов'ю виставляти напоказ 30-річну дружину Б'янку Цензорі, вбираючи її в прозорий одяг без спідньої білизни, пішов ще далі й опублікував в Instagram фото дівчини, на якому її пишні груди прикриті ледь помітним бікіні. Воно ледь прикриває груди і ниточками спускається вниз.

Обличчя Б'янки не видно, а ось її принади 20,3 млн підписників репера могли роздивитися в деталях.

Такий вчинок музиканта всерйоз спантеличив навіть найвідданіших фанатів. Вони звинуватили його в неповазі до своєї жінки і виставленні її на загальний огляд.

Вест показав свою дружину в дуже відвертому образі Фото: ye/instagram

"Який нормальний чоловік захоче зробити це?", "Я не можу уявити, щоб когось справді коханого виставили на загальний огляд у такий спосіб", "Вибачте, але чоловік, який так чинить зі своєю дружиною, не любить свою дружину", "Він не поважає її, вона не поважає себе. Я думаю, вони гідні одне одного", "Це просто показує його повну неповагу до дружини. Жоден порядний чоловік не став би виставляти напоказ жінку, яку він, як припускається, любить, таким чином", "Будь-який порядний чоловік захистив би свою дружину від відвертих сексуальних фотографій і залишив би їх собі!" — обурюються вони в коментарях.

Фото: Скриншот

Зіткнувшись із критикою, Вест видалив знімок дружини, але його вже скопіювали користувачі і він розлетівся мережею.

Каньє і Б'янка вже давно відомі тим, що провокують скандали, причиною яких стає або їхня непристойна поведінка, як у Венеції, або ж вбрання Цензорі, яка ігнорує правила пристойності і з'являється в публічних місцях без бюстгальтера і без трусів, прикривши інтимні місця тонким капроном.

Мешканці Італії, Японії та Франції, де пара з'являлася в такому вигляді, вже неодноразово вимагали від місцевої влади або заборонити їм в'їзд до країни, або притягнути їх до кримінальної відповідальності за непристойну поведінку і вигляд. Дійшло до того, що навіть у демократичній Каліфорнії Б'янку не пустили до ресторану, куди вона заявилася в мікробікіні, яке прикривало тільки соски на її грудях.

Батьки і друзі дівчини неодноразово били на сполох з приводу того, на що перетворилася колись скромна і мила австралійка під впливом свого скандального чоловіка.

Проте пара досі разом і навіть купила особняк за $35 млн.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест збирався влаштувати "голе" весілля з Цензорі.