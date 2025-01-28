Сина Джастіна Трюдо розкритикували після анонсу дебютної пісні (відео)

У коментарях до публікації мережеві тролі не забули нагадати Ксав'є про погану політику його батька, а найбільш позитивно налаштовані радять змінити йому прізвище.

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17-річний Ксав'є Трюдо, старший син канадського прем'єр-міністра, який пробує себе як реп-виконавець, опублікував у соцмережі уривок своєї першої пісні "Til The Nights Done" і зазнав шквалу критики, пише National Post.

"Ми могли б скрутити кілька, ми могли б запалити одну", — співає він серед іншого.

Чорно-біле відео ретельно спродюсованого фрагмента пісні, опубліковане Ксав'є, показує його в толстовці з капюшоном, коли він гуляє Оттавою. Він написав тільки хештеги в описі ролика, включно з RNB, поп, репер, співак і артист. Молодша сестра Ксав'є Грейс похвалила кліп, написавши "це вогонь" і додавши два вогняних емодзі. Його мама Софі також залишила йому підтримуючий коментар, написавши: "Хороша робота, хлопці!"

Ксав'є випустить свою нову пісню 21 лютого на своєму власному лейблі Pathway Music Group. Співзасновник лейблу Джої Бойєр розповів канадському виданню, що у Ксав'є новий погляд на музику R&B:

"Його "вайб" — це похмурий ембієнт R&B з відтінком балад. Усе, що ви почуєте від Ксава, на 100% оригінальне і зроблене спеціально для того, щоб відповідати ідеям Ксав'є".

Те, що мало стати музичним дебютом для неповнолітньої дитини, обернулося проти неї. У мережі знайшлося чимало тих, хто, скориставшись моментом, вирішили висловити своє презирство до політика, який перебуває у важкій ситуації, і до його дитини.

"Він виріс на суворих вулицях парламентського пагорба і сповнений рішучості не бути схожим на свого батька і діда. Прагне досягти успіху на пагорбі", "Бідна вулична дитина з нізвідки, починала з нуля. Співає про негаразди життя в da-hood", "Хоча, здається, час для цього не найкращий. Хоча, можливо, це дасть йому очки жертви, вискочивши в центр уваги в момент найбільшої невдачі його батька", "Я сподіваюся, що він доб'ється успіху в будь-якій обраній ним кар'єрі. Тоді він не буде керувати нашою країною через 20-30 років, як його абсолютно невдаха-батько", "Я не буду брехати, бро, це звучить добре, але ти вже повинен знати, як влаштований інтернет. Той факт, що в тебе таке прізвище, означає, що ти збереш стільки ненависті. Повір мені, я не думаю, що це справедливо, враховуючи, що ти сам по собі... Продовжуй робити свою справу, але моя порада — подумай про зміну імені, якщо ти дійсно хочеш поставитися до цього серйозно", — пишуть у коментарях.

Джастін Трюдо оголосив про свою відставку 6 січня після майже десятиліття при владі, підкорившись зростаючому невдоволенню його керівництвом і безладу в його уряді. Він прийшов до влади 2015 року після 10 років правління Консервативної партії і спочатку був сприйнятий як такий, що повернув країну до ліберального минулого.

Однак 53-річний нащадок одного з найвідоміших прем'єр-міністрів Канади останніми роками став украй непопулярним серед виборців через низку проблем, включно з різким зростанням цін на харчові продукти та житло, а також зростанням імміграції.

Раніше Фокус писав, який син Дональда Трампа Беррон, коли він не перед камерами.