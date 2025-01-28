Сына Джастина Трюдо раскритиковали после анонса дебютной песни (видео)

В комментариях к публикации сетевые тролли не преминули напомнить Ксавье о плохой политике его отца, а наиболее положительно настроенные советуют сменить ему фамилию.

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17-летний Ксавье Трюдо, старший сын канадского премьер-министра, который пробует себя в качестве рэп-исполнителя, опубликовал в соцсети отрывок своей первой песни "Til The Nights Done" и подвергся шквалу критики, пишет National Post.

"Мы могли бы скрутить несколько, мы могли бы зажечь одну", – поет он среди прочего.

Черно-белое видео тщательно спродюсированного фрагмента песни, опубликованное Ксавье, показывает его в толстовке с капюшоном, когда он гуляет по Оттаве. Он написал только хэштеги в описании ролика, включая RNB, поп, рэпер, певец и артист. Младшая сестра Ксавье Грейс похвалила клип, написав "это огонь" и добавив два огненных эмодзи. Его мама Софи также оставила ему поддерживающий комментарий, написав: "Хорошая работа, ребята!"

Ксавье выпустит свою новую песню 21 февраля на своем собственном лейбле Pathway Music Group. Соучредитель лейбла Джои Бойер рассказал канадскому изданию, что у Ксавье новый взгляд на музыку R&B:

"Его "вайб" — это мрачный эмбиент R&B с оттенком баллад. Все, что вы услышите от Ксава, на 100% оригинально и сделано специально для того, чтобы соответствовать идеям Ксавье".

То, что должно было стать музыкальным дебютом для непо-ребенка, обернулось против него. В сети нашлось немало тех, кто, воспользовавшись моментом, решили выразить свое презрение к находящемуся в тяжелой ситуации политику и к его ребенку.

"Он вырос на суровых улицах парламентского холма и полон решимости не быть похожим на своего отца и деда. Стремится преуспеть на холме", "Бедный уличный ребенок из ниоткуда, начинал с нуля. Поет о невзгодах жизни в da-hood", "Хотя, кажется, время для этого не самое подходящее. Хотя, возможно, это даст ему очки жертвы, выскочив в центр внимания в момент самой большой неудачи его отца", "Я надеюсь, что он добьется успеха в любой выбранной им карьере. Тогда он не будет управлять нашей страной через 20-30 лет, как его совершенно неудачливый отец", "Я не буду врать, бро, это звучит хорошо, но ты уже должен знать, как устроен интернет. Тот факт, что у тебя такая фамилия, означает, что ты соберешь столько ненависти. Поверь мне, я не думаю, что это справедливо, учитывая, что ты сам по себе... Продолжай делать свое дело, но мой совет — подумай о смене имени, если ты действительно хочешь отнестись к этому серьезно", – пишут в комментариях.

Джастин Трюдо объявил о своей отставке 6 января после почти десятилетия у власти, подчинившись растущему недовольству его руководством и беспорядку в его правительстве. Он пришел к власти в 2015 году после 10 лет правления Консервативной партии и изначально был воспринят как вернувший страну к либеральному прошлому.

Однако 53-летний отпрыск одного из самых известных премьер-министров Канады в последние годы стал крайне непопулярен среди избирателей из-за ряда проблем, включая резкий рост цен на продукты питания и жилье, а также рост иммиграции.

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