Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подал в отставку: что стало причиной, подробности

Глава правительства объявил, что покидает пост лидера Либеральной партии, однако останется на посту премьер-министра до избрания нового.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера правящей Либеральной партии. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

"Я намерен уйти в отставку с должности лидера партии, с должности премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера", — заявил Джастин Трюдо.

Он также сообщил о перерыве в работе парламента до 24 марта. Именно в этот день будет избран новый лидер.

Джастин Трюдо: что о нем известно

На политическую сцену он впервые "вышел" в 2008 году. В этом году он был избран членом парламента, а через пять лет, в 2013 году стал лидером Либеральной партии.

В 2015 году Джастин Трюдо на выборах опередил своего предшественника Стивена Харпера, получил явное большинство и занял пост премьер-министра Канады. Он стал одним из самых молодых лидеров страны.

Джастин Трюдо стал популярным благодаря прогрессивным ценностям на мировой арене. Он выигрывал выборы в 2021 и в 2021 годах. Однако впоследствии его популярность пошла на спад после обвинений в расизме и недовольства обязательной вакцинацией во время пандемии коронавируса. Также его рейтинг упал после выдвижения новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин и отставки бывшего политического союзника и министра финансов Христи Фриланд.

Согласно опросам, в декабре только 22% канадцев поддерживали Джастина Трюдо. Это самый низкий показатель за все годы с 2015 года, когда он пришел к власти.

Напомним, Дональд Трамп также предлагал Джастину Трюдо, чтобы Канада стала 51-м американским штатом. Таким образом новоизбранный президент США якобы отшутился на замечание премьер-министра о непомерно высоких тарифах на канадскую продукцию, которые хочет ввести Трамп.