Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо подав у відставку: що стало причиною, подробиці

Глава уряду оголосив, що залишає посаду лідера Ліберальної партії, однак залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання нового.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з поста лідера правлячої Ліберальної партії. Про це він заявив на пресконференції, повідомляє CNN.

"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера", — заявив Джастін Трюдо.

Він також повідомив про перерву у роботі парламенту до 24 березня. Саме в цей день буде обраний новий лідер.

Джастін Трюдо: що про нього відомо

На політичну сцену він вперше "вийшов" у 2008 році. Цього року він був обраний членом парламенту, а через п'ять років, у 2013 році ставстав лідером Ліберальної партії.

У 2015 році Джастін Трюдо на виборах випередив свого попередника Стівена Харпера, отримав явну більшість та зайняв посаду прем'єр-міністра Канади. Він став одним із наймолодших лідерів країни.

Джастін Трюдо став популярним завдяки прогресивним цінностям на світовій арені. Він вигравав вибори у 2021 та у 2021 роках. Однак згодом його популярність пішла на спад після звинувачень в расизмі та невдоволення обов'язковою вакцинацією під час пандемії коронавірусу. Також його рейтинг впав після висунення новообраним президентом США Дональдом Трампом про введення мит і відставки колишнього політичного союзника і міністра фінансів Христі Фріланд.

Згідно з опитуваннями, у грудні лише 22% канадців підтримували Джастіна Трюдо. Це найнижчий показник за всі роки від 2015 року, коли він прийшов до влади.

Нагадаємо, Дональд Трамп також пропонував Джастіну Трюдо, щоб Канада стала 51-м американським штатом. У такий спосіб новообраний президент США нібито віджартувався на зауваження прем'єр-міністра про непомірно високі тарифи на канадську продукцію, які хоче запровадити Трамп.