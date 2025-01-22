Портной Бэррона Трампа рассказал, как ведет себя сын президента, когда его не видит публика

Натан Пирс познакомился с Трампом-младшим через известного блогера Джастина Уоллера, который является его постоянным клиентом.

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На инаугурации младший сын Дональда Трампа, 18-летий Бэррон, единственный ребенок Мелании Трамп, выглядел очень стильно в идеально скроенном черном пальто, темно-синем костюме и белой рубашке с галстуком. Над его образом работал генеральный директор эксклюзивного производителя роскошной одежды Pearce Bespoke Натан Пирс. С ним первый сын США познакомился через блогера и бизнесмена Джастина Уоллера, уроженца Батон-Руж, который является одним из главных клиентов, пишет WWD.

По словам Пирса, Джастин сказал, что хочет познакомить его с Бэрроном, и уже буквально через неделю портной летел в Мар-а-Лаго.

Вместе Бэррон и Пирс пересмотрели варианты тканей, пуговиц и подкладок для его одежды, выбрали несколько костюмов, брюк и "ультра-темное угольно-черное кашемировое пальто". Портному очень понравилось работать с младшим сыном президента США.

Пирс пошил Натану костюм и пальто. Рост Трампа-младшего – 2,01 м Фото: Getty

"Он супер-умный ребенок. Он намного старше своих лет с точки зрения опыта, знаний, истории. С ним просто очень интересно общаться. Знаете, какое еще слово я бы сказал? Гостеприимный. Он приземленный, милый, насколько это возможно, и гостеприимный", — продолжил Пирс. Он добавил, что Бэррон не только пожал ему руку, несколько раз поблагодарил за приезд в Мар-а-Лаго, но и отвел его в магазин товаров для спорта и отдыха в поместье, чтобы выбрать несколько вещей в качестве подарка.

Бэррон – младший из пяти детей Дональда Трампа и единственный ребенок Мелании Трамп Фото: Getty Images

Натан также отметил хорошее чувство юмора у студента Нью-Йоркского университета:

"Он веселый. Но, как я уже сказал, он супер-острый. Поместите его в комнату со звездными бизнесменами, и он будет держаться. Он может разговаривать с ними весь день, потому что он остроумен, умен и обладает сдержанным чувством юмора".

Натан Пирс

Юношу даже похвалили за его стендап-выступление во время церемонии, когда он пожал руки уходящему президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Некоторые даже постарались разобрать, что он сказал политику.

Часть похвал досталась и Мелании за то, что она хорошо его воспитала и научила относиться к другим с уважением.

Сейчас, как уже говорилось, ему 18 лет, и он учится в колледже, а когда его отец впервые занял пост в 2017 году, ему было всего 11. После поражения на выборах 2020 года семья переехала из Вашингтона обратно во Флориду, где они проживают в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Ранее Фокус писал, каким был инаугурационный образ Мелании Трамп, и почему, по словам стилиста, ее трудно одевать.