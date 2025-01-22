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Стиль життя Інавгурація Трампа

Кравець Беррона Трампа розповів, як поводиться син президента, коли його не бачить публіка

Беррон Трамп, інавгурація Трампа, син Трампа
Фото: Getty | Беррон Трамп на інавгурації свого батька

Натан Пірс познайомився з Трампом-молодшим через відомого блогера Джастіна Воллера, який є його постійним клієнтом.

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На інавгурації молодший син Дональда Трампа, 18-річний Беррон, єдина дитина Меланії Трамп, мав дуже стильний вигляд в ідеально скроєному чорному пальті, темно-синьому костюмі та білій сорочці з краваткою. Над його образом працював генеральний директор ексклюзивного виробника розкішного одягу Pearce Bespoke Натан Пірс. З ним перший син США познайомився через блогера і бізнесмена Джастіна Воллера, уродженця Батон-Руж, який є одним з головних клієнтів, пише WWD.

За словами Пірса, Джастін сказав, що хоче познайомити його з Берроном, і вже буквально через тиждень кравець летів у Мар-а-Лаго.

Разом Беррон і Пірс переглянули варіанти тканин, ґудзиків і підкладок для його одягу, вибрали кілька костюмів, штанів і "ультра-темне вугільно-чорне кашемірове пальто". Кравцю дуже сподобалося працювати з молодшим сином президента США.

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Пірс пошив Натану костюм і пальто. Зріст Трампа-молодшого — 2,01 м
Фото: Getty

"Він супер-розумна дитина. Він набагато старший за свої роки з точки зору досвіду, знань, історії. З ним просто дуже цікаво спілкуватися. Знаєте, яке ще слово я б сказав? Гостинний. Він приземлений, милий, наскільки це можливо, і гостинний", — продовжив Пірс. Він додав, що Беррон не тільки потиснув йому руку, кілька разів подякував за приїзд до Мар-а-Лаго, а й відвів його до магазину товарів для спорту та відпочинку в маєтку, щоб той обрав кілька речей як подарунок.

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Беррон — молодший із п'яти дітей Дональда Трампа і єдина дитина Меланії Трамп
Фото: Getty Images

Натан також відзначив гарне почуття гумору у студента Нью-Йоркського університету:

"Він веселий. Але, як я вже сказав, він супер-гострий. Помістіть його в кімнату із зірковими бізнесменами, і він триматиметься. Він може розмовляти з ними весь день, тому що він дотепний, розумний і має стримане почуття гумору".

Натан Пірс

Юнака навіть похвалили за його стендап-виступ під час церемонії, коли він потиснув руки президенту Джо Байдену, який пішов, і віцепрезидентці Камалі Гарріс. Деякі навіть намагалися розібрати, що він сказав політику.

Частина похвал дісталася і Меланії за те, що вона гарно його виховала і навчила ставитися до інших із повагою.

Зараз, як уже зазначалося, йому 18 років, і він навчається в коледжі, а коли його батько вперше обійняв посаду 2017 року, йому було лише 11. Після поразки на виборах 2020 року сім'я переїхала з Вашингтона назад до Флориди, де вони проживають у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Раніше Фокус писав, яким був інавгураційний образ Меланії Трамп, і чому, за словами стиліста, її важко одягати.