Виганяють із магазинів: стиліст Меланії Трамп розповів, чому її так складно одягати

Перша леді співпрацює з дизайнером із Нью-Йорка Ерве П'єром Брайяром. І він розповів про секрети її стилю.

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Перша леді США Меланія Трамп прославилася своїм стриманим почуттям моди, часто віддаючи перевагу європейським дизайнерам, таким як Christian Dior, Valentino і Dolce & Gabbana. Але дизайнер Ерве П'єр Брайяр розповів, що 54-річна дружина Дональда Трампа дуже прискіплива до вибору вбрання і не шиє речі на замовлення, що створює певні труднощі — адже сукню вже міг одягати хтось раніше. Про це пише Daily Mail.

Щоб створити свої елегантні ансамблі, перша леді безпосередньо співпрацює з Ерве П'єром Брайяром, колишнім креативним директором Carolina Herrera.

Ерве П'єр Брайяр і Меланія Трамп Фото: Скриншот

У 2017 році П'єр розповів The New York Times, що більшу частину одягу Меланія купує прямо з прилавка.

Коли перша леді США одягає речі від американських дизайнерів, вона риється у власній шафі в пошуках архівних речей від дорогих будинків моди, або П'єр купує їй речі напряму.

Меланія Трамп у тотал-луку від Шанель Фото: Getty Images

П'єр, який раніше працював з Oscar de la Renta, Vera Wang і Christian Dior, йде за покупками, але не може розповідати, для кого купує вбрання.

"Я ходжу в Bergdorf, я ходжу в Saks (дорогі універмаги — ред.), Michael Kors, Dior. Складність полягає в тому, що я не можу сказати, для чого і для кого я це купую", — розповів дизайнер, який також працював у Balmain.

Натомість П'єру доводиться запитувати, чи вдягали вбрання нещодавно на червону доріжку, бо він не хоче, щоб Меланія опинилася в списку "на кому вбрання має крутіший вигляд". А ще у світі моди недолюблюють Дональда Трампа, і це, за словами П'єра, не секрет.

Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Він зізнався, що одного разу робив покупки в дизайнерському магазині на Медісон-авеню на Мангеттені, і йому сказали, що "йому тут не раді".

Однак він не став розкривати назву магазину, оскільки не хотів давати йому "безкоштовну рекламу".

П'єр пояснив, що коли він попросив один американський бренд створити сукню для Меланії Трамп, йому сказали, що вони не можуть цього зробити, навіть якщо це буде просто створення ансамблю в іншому кольорі.

У підсумку він сам розробив сукні, які Меланія Трамп одягала на інавгураційні бали 2017 року, а також чорно-білу сукню, яку вона одягла 2025 року.

Меланія Трамп на балу в 2017 році Фото: Getty

Поки шанувальники моди терпляче чекали, якого дизайнера вибере Меланія після того, як багато провідних дизайнерів уникали її під час першого президентства її чоловіка, вона вибрала свого стиліста.

П'єр пошив елегантну сукню без бретелей з білого шовкового крепу з двома чорними смугами на грудях.

Меланія Трамп на балу у 2025 році Фото: Getty Images

Меланія доповнила сукню діамантовою брошкою, створеною Гаррі Вінстоном 1955 року, яку носила як чокер, і білими туфлями з гострим носком від Manolo Blahnik.

2017 року Ральф Лорен створив ніжно-блакитну двосторонню кашемірову сукню і пальто для інавгураційного параду, а потім розпочав розробку безлічі вбрань для сім'ї Байденів.

Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році Фото: Getty

П'єру щедро заплатили за його послуги зі стилю.

У 2023 році урядові документи показали, що комітет Save America PAC, який підтримує Трампа, заплатив П'єру понад 200 000 доларів за його послуги.

Комітет з політичних питань здійснював виплати щомісяця по 18 000 доларів, називаючи їх "стратегічним консалтингом".

Під час церемонії приведення до присяги Дональда Трампа Меланія подбала про те, щоб вибрати американських дизайнерів.

Меланія Трамп на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty

Перша леді була одягнена у вовняне пальто темно-синього кольору від Adam Lippes і великий капелюх від Eric Javits для участі в інавгураційному параді на Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія.

Адам живе між Нью-Йорком і Беркширом, а Ерік — у Маямі, і обидва вони створили індивідуальні речі для її інавгураційної модної заяви. Але в підсумку їм довелося зіткнутися із засудженням.

Адам поділився заявою про пальто в Instagram, написавши: "Традиція президентської інавгурації уособлює красу американської демократії, і сьогодні ми мали честь одягнути нашу першу леді, місіс Меланію Трамп".

Багато хто похвалив образ, а інші заявили, що вбрання було жахливим, і заявили Адаму, що він "продав свою душу".

Нагадаємо, Фокус писав про образ Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка, президента США Дональда Трампа. Вбрання було дуже елегантним, але капелюшок із жорсткими полями в підсумку породив безліч мемів.