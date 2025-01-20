Річ у капелюсі: Дональд Трамп не зміг поцілувати Меланію на інавгурації (відео)

Після того, як Дональд Трамп не зміг дотягнутися до щоки своєї дружини, вони послали один одному повітряні поцілунки.

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Інавгурація Дональда Трампа, яка відбулася в Капітолії 20 січня, не обійшлася без казусів. За кілька хвилин до присяги 47-й президент США спробував поцілувати свою дружину Меланію, але зробити це йому завадив її крислатий капелюх від бренду Eric Javits, пише Sky News.

Він не зміг дотягнутися до щоки дружини, і замість цього пара обмінялася повітряними поцілунками.

Під час минулої інавгурації 2017 року теж траплялися комічні ситуації. Наприклад, Дональд Трамп, здавалося, забув про свою дружину, коли квапливо піднявся сходами Білого дому, щоб привітати свого попередника, президента Барака Обаму і його дружину Мішель. Згодом місіс Трамп залишилася йти сама. Пізніше того ж дня Меланія була зображена похмурою. Вона посміхнулася, коли він повернувся до неї, але щойно відвернувся, її обличчя знову стало суворим.

Стосунки пари піддалися подальшій увазі в травні того ж року під час візиту до Тель-Авіва (Ізраїль), коли місіс Трамп відштовхнула руку президента після того, як він спробував узяти її долоню у свою на червоній доріжці.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп розповіла, як часто вони з сином Берроном будуть у Білому домі.