Дело в шляпе: Дональд Трамп не смог поцеловать Меланию на инаугурации (видео)
После того, как Дональд Трамп не смог дотянуться до щеки своей жены, они послали друг другу воздушные поцелуи.
Инаугурация Дональда Трампа, которая состоялась в Капитолии 20 января, не обошлась без казусов. За несколько минут до присяги 47-й президент США попытался поцеловать свою жену Меланию, но сделать это ему помешала ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits, пишет Sky News.
Он не смог дотянуться до щеки жены, и вместо этого пара обменялась воздушными поцелуями.
Во время прошлой инаугурации в 2017 году тоже случались комичные ситуации. Например, Дональд Трамп, казалось, забыл о своей супруге, когда торопливо поднялся по ступенькам Белого дома, чтобы поприветствовать своего предшественника, президента Барака Обаму и его жену Мишель. Впоследствии миссис Трамп осталась идти одна. Позже в тот же день Мелания была запечатлена хмурой. Она улыбнулась, когда он повернулся к ней, но как только отвернулся, ее лицо снова стало суровым.
Отношения пары подверглись дальнейшему вниманию в мае того же года во время визита в Тель-Авив (Израиль), когда миссис Трамп оттолкнула руку президента после того, как он попытался взять ее ладонь в свою на красной дорожке.
Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп рассказала, как часто они с сыном Бэрроном будут в Белом доме.