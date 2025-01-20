Дело в шляпе: Дональд Трамп не смог поцеловать Меланию на инаугурации (видео)

После того, как Дональд Трамп не смог дотянуться до щеки своей жены, они послали друг другу воздушные поцелуи.

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Инаугурация Дональда Трампа, которая состоялась в Капитолии 20 января, не обошлась без казусов. За несколько минут до присяги 47-й президент США попытался поцеловать свою жену Меланию, но сделать это ему помешала ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits, пишет Sky News.

Он не смог дотянуться до щеки жены, и вместо этого пара обменялась воздушными поцелуями.

Во время прошлой инаугурации в 2017 году тоже случались комичные ситуации. Например, Дональд Трамп, казалось, забыл о своей супруге, когда торопливо поднялся по ступенькам Белого дома, чтобы поприветствовать своего предшественника, президента Барака Обаму и его жену Мишель. Впоследствии миссис Трамп осталась идти одна. Позже в тот же день Мелания была запечатлена хмурой. Она улыбнулась, когда он повернулся к ней, но как только отвернулся, ее лицо снова стало суровым.

Отношения пары подверглись дальнейшему вниманию в мае того же года во время визита в Тель-Авив (Израиль), когда миссис Трамп оттолкнула руку президента после того, как он попытался взять ее ладонь в свою на красной дорожке.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп рассказала, как часто они с сыном Бэрроном будут в Белом доме.