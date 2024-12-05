Тихий омут: о чем громко молчит Мелания Трамп

Жена Дональда Трампа не любит публичности, но поскольку ее муж был и снова стал президентом США, ей приходится появлятся перед американцами, вести общественную жизнь и поддерживать имидж первой леди. Каждый ее провал, будь он публичный или "слитый" в СМИ недоброжелателями, широко обсуждается.

54-летняя Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, считается одной из самых тихих первых леди. Она предпочитает держаться в тени своего мужа, а исполнение обязанностей жены главы государства, похоже, тяготит ее, что она неоднократно демонстрировала во время первого срока Дональда Трампа в Белом доме. Но несмотря на свою молчаливость, Мелания несколько раз попадала в серьезные передряги, связанные с публичными мероприятиями. Фокус собрал три самых нашумевших момента из жизни миссис Трамп в качестве медийной персоны.

Украденная речь

В июле 2016 года Мелания оказалась в центре внимания в первый день Республиканского национального съезда, когда выступила с речью перед делегатами. В своей речи она затронула темы инклюзивности, честности и упорного труда.

Несмотря на воодушевляющие тезисы, многие заметили, что она местами слово в слово повторяет то, что в 2008 году сказала с трибуны Мишель Обама на Национальном съезде Демократической партии.

Отрывки, о которых идет речь, сосредоточены на уроках, усвоенных Меланией от своих родителей, и об их значимости в ее опыте матери. Они прозвучали в начале ее примерно 10-минутной речи, которая в остальном отличалась от обращения миссис Обамы, когда ее муж, тогдашний сенатор Барак Обама, стал кандидатом на пост президента.

"С юных лет мои родители внушили мне ценности, что ты упорно трудишься ради того, чего хочешь в жизни, что твое слово — это твое обязательство, и ты делаешь то, что говоришь, и держишь свое обещание, что ты относишься к людям с уважением. Они научили и показали мне ценности и мораль в своей повседневной жизни".

В речи своей речи в Денвере в 2008 году Мишель Обама сказала:

"И Барак, и я были воспитаны с таким количеством одинаковых ценностей: например, ты упорно трудишься ради того, чего хочешь в жизни, что твое слово — это твое обязательство, что ты делаешь то, что говоришь, что собираешься делать, что ты относишься к людям с достоинством и уважением, даже если ты их не знаешь и даже если ты с ними не согласен".

Таких отрывков было несколько.

В сети сравнили слова Мелании Трамп и Мишель Обамы Фото: Mic/Х

Несмотря на очевидное сходство речей команда Трампа обвинила тогда своего конкурента Хиллари Клинтон в намеренном разжигании скандала.

"Нет никакого копирования речи Мишель Обамы. Я имею в виду, что это, в очередной раз, пример того, как женщина угрожает Хиллари Клинтон, как она стремится унизить ее и свалить", – сказал Пол Манафорт, менеджер кампании Дональда Трампа.

Сам Трамп считает, что речь его жены была "абсолютно невероятной".

В 2024 году в своих мемуарах Мелания упомянула этот эпизод. Она пишет, что Мередит Макайвер, штатный писатель Trump Organization и "давний друг" Трампа, была привлечена для помощи в написании ее речи. По словам Мелании, они с Мередит обсуждали важность того, чтобы родители обучали своих детей этим ценностям. "Хотя я полагалась на Мередит, чтобы она помогла мне с речью и кампанией по ее проверке, я была довольна конечным результатом".

Бывшая первая леди была потрясена, узнав, насколько похожи эти две речи. Выражая свое недоверие, она сказала: "Вес этого осознания ударил меня с силой, которую я никогда не испытывала. Оглядываясь назад, я поняла, что слишком полагалась на других в этом важном начинании".

Подслушанный разговор

Бывшая старшая помощница Мелании Трамп и ее подруга, тоже уже бывшая, Стефани Уинстон Волкофф, автор книги "Мелания и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди", записывала телефонные разговоры между ней и первой леди, которые стали достоянием общественности в 2020 году во время эпизода Anderson Cooper 360 на CNN.

В одном телефонном разговоре в июле 2018 года Трамп высказала Волкофф, что люди говорят, что она была соучастницей политики ее мужа по разделению детей на границе.

"…Они говорят, что я соучастница. Я такая же, как он. Я поддерживаю его. Я недостаточно говорю. Я работаю как… усердно над… рождественскими делами, знаете ли, кого волнуют рождественские дела и украшения? Но мне нужно это сделать, верно?.. Хорошо, и тогда я это сделаю и скажу, что я работаю над рождественским планированием на Рождество… и они сказали: "О, а как же дети, которые были разлучены?" Дайте мне, черт возьми, передохнуть", – эмоционально говорит Мелания по телефону.

Бывшая помощница первой леди Стефани Волкофф обнародовала разговор с Меланией

В оставшейся части разговора она объяснила Волкофф, что пытается вернуть детей родителям, но для этого нужно "пройти через процесс и закон".

После прослушивания записи Купер отметил:

"Очень интересно видеть, как она враждебно относится к украшению Белого дома к Рождеству".

У Мелании эту запись, как и последовавшую за ней шумиху, традиционно не комментировали.

Когда язык тела выдает все

Когда Мелания молчит, за нее более чем красноречиво говорит язык ее тела. Особенно заметно это в ее отношениях с мужем. Еще во время первой инаугурации Трампа мир облетели видео, где она улыбается Дональду, когда он повернулся к ней, но стоило ему отвернуться – и ее лицо снова стало угрюмым и неприветливым.

Мелания Трамп на инаугурации мужа 20 января 2017 года

Несмотря на то, что у нее уже есть опыт первой леди, новый президентский срок Трампа для Мелании снова станет испытанием, и она уже показала, что не горит желанием брать на себя публичные обязанности.

После того как стало ясно, что кандидат от Республиканской партии обошел свою соперницу на выборах главы США, Трамп собрал семью и единомышленников, чтобы отпраздновать победу. Во время выступления Мелания стояла рядом, улыбаясь и поддерживая мужа.

Однако эксперт по языку тела Даррен Стэнтон приоткрыл завесу тайны над тем, как Мелания, по всей видимости, чувствовала себя в тот момент.

По его словам, она "фальшиво улыбалась", боролась с "неловкими объятиями" и "фальшивым поцелуем". Стэнтон считает что на самом деле она "не хочет там находиться" и "не любит быть в центре внимания".

Мелания и Дональд Трамп, ноябрь 2024

Эксперт также дал характеристику отношениям супругов.

"У Мелании все еще чувствуется нежелание. Она улыбается на сцене, но это кажется фальшивой улыбкой. Она улыбается, потому что ей приходится, а не инстинктивно. Было очень мало взаимной симпатии, было очень много молчания, никаких объятий или настоящей близости друг к другу, они довольно далеки друг от друга без явных признаков привязанности. Он отдал ей должное, и она тогда искренне улыбнулась, но между ними есть очевидная дистанция. Их готовность к общению не совсем очевидна, и мы часто видели это на мероприятиях, которые они посещали вместе. Просто странно, что они не стояли рядом друг с другом", – говорит Даррен.

Он добавил, что когда Трамп оглянулся на Меланию и жестом пригласил ее подойти для объятий, она сделала это очень неохотно.

"Это очень разрозненно и неловко, и с ее стороны нет никаких эмоций", – подытожил он.

В сети гуляет много архивных записей, где Мелания демонстрирует открытую неприязнь к мужу

Ранее Фокус писал о модных провалах Мелании Трамп.