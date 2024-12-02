Не в тему и не к месту: 5 модных провалов Мелании Трамп (фото, видео)

Жена Дональда Трампа никогда не обращала внимание на общественное мнение и не оправдывалась за свои даже очевидные проколы.

54-летняя Мелания Трамп, без пяти минут первая леди США, причем уже второй раз, всегда отличалась тем, что на публике появлялась в безукоризненном виде, начиная скрупулезно подобранных дорогих вещей и заканчивая детально продуманными аксессуарами. Однако во время ее первой каденции в качестве жены президента бывшая модель из Словании все же несколько раз оскандалилась, выбрав крайне неуместные наряды к тому или иному мероприятию. Правда, она никак не реагировала на критику ни в одном из этих случаев, предпочитая отмалчиваться. Фокус собрал самые нашумевшие модные провалы Мелании Трамп.

Туфли от Manolo Blahnik по пути на место урагана Харви

В августе 2017 года ураган Харви затопил район Хьюстона, в некоторых районах выпало более 76 см осадков. Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал это "одним из крупнейших бедствий, с которыми когда-либо сталкивалась Америка". Тысячи людей потеряли все, что у них было, а 107 американцев погибли.

Дональд Трамп вместе с женой посетил техасские общины, чтобы пообщаться с пострадавшими. По дороге на самолет, который должен был доставить пару на место трагедии, фотографы запечатлели Меланию в туфлях на шпильке от Manolo Blahnik, куртке цвета хаки и укороченных брюках. Ее муж был одет в ветровку и светлые брюки, что больше подходило для посещения пострадавшего от урагана региона.

Смотреть на последствия урагана Мелания отправилась в дорогих туфлях на шпильке

В сети сразу же указали на неуместность наряда первой леди и раскритиковали за бездумный выбор обуви.

Правда, прилетев на место назначения, Мелания переоделась в более удобную одежду, сменив туфли на белые кроссовки.

Неудачный головной убор

Во время своего первого самостоятельного визита в Кению в 2018 году Мелания Трамп вызвала ужас, гнев и насмешки, выбрав пробковый шлем — символ колониального правления по всей Африке — в качестве головного убора для короткого сафари. В предпоследний день своего тура по континенту — ее первой самостоятельной поездки за границу — первая леди посетила детский дом в Найроби, прежде чем отправиться в национальный парк недалеко от города.

Одетая в штаны для верховой езды, сапоги и безупречно белый пробковый шлем, бывшая модель забралась в открытый автомобиль для сафари, фотографируя на свой iPhone зебр, жирафов, импал, носорогов и бегемотов.

Излишне говорить, что неудачный выбор шляпы Мелании не понравился наблюдателям. Как заметил один пользователь X, выбор стиля отражал "устаревшее понимание Африку" Трампа.

"Тот пробковый шлем, который вы носили, использовался колонизаторами в темные дни. Он не очень нравится нам, африканцам. Кто вас наставил?" — написала в тогда еще Twitter Полин Мвало из Найроби.

На сафари в Кении Мелания появилась в пробковом шлеме. Такие головные уборы ранее носили колонизаторы

Куртка раздора

В июне 2018 года Мелания Трамп вместе со своим мужем отправилась в центр содержания под стражей детей-мигрантов в Техасе, которые были разлучены с родителями на границе США и Мексики. Первая леди была замечена во время посадки на борт самолета в куртке за $39 долларов от Zara с надписью на спине "Мне действительно все равно, а вам?"

Вокруг надписи возникли различные теории, от критики пограничной политики до трюка, чтобы затмить падчерицу Иванку Трамп. Многие восприняли это как циничное заявление миссис Трамп о ее отношении к судьбе мигрантов, и в сети поднялась волна народного негодования. Однако ее пресс-секретарь Стефани Гришэм поспешила заявить, что "в выборе одежды бывшей модели не было скрытого послания", и раскритиковала журналистов за попытку сделать сенсацию из ничего.

Через несколько часов после того, как фотография ее куртки стала вирусной, она не сняла ее, а напротив, вышла в той же одежде с самолета на базе ВВС за пределами Вашингтона, округ Колумбия, чтобы сесть в машину. При этом первая леди проигнорировала все вопросы репортеров.

Президент США Дональд Трамп позже написал в Twitter, что куртка его жены "отсылает к фейковым новостным СМИ".

Куртка первой леди обсуждалась в СМИ не меньше, чем проблемы детей, разлученных с родителями на границе

Белое платье на свадьбе падчерицы

На свадьбах есть одно священное правило моды: если вы не невеста, не надевайте ничего близкого к белому. На самом деле, вам даже не стоит надевать на свадьбу светлые пастельные тона. Но Мелания Трамп явно не придерживается этого правила. В ноябре 2022 года она присутствовала на свадьбе своей падчерицы Тиффани Трамп в кремовом платье, которое вызвало тревогу. Пока зрители спорили о реальном цвете платья — слоновая кость? кремовый? румянец? — многие согласились, что это плохой выбор для этого случая. Один пользователь X даже обвинил Меланию в том, что она на мероприятии стала "полной злой мачехой".

На свадьбе Тиффани Трамп Мелания тоже была в почти белом платье

Светло-серое пальто в толпе черных нарядов

Мелания Трамп снова привлекла внимание во время похорон бывшей первой леди Розалин Картер в ноябре 2023 года. В то время как большинство присутствующих прибыли в черном, что является наиболее стандартной уважительной похоронной одеждой, Мелания выделялась в светло-сером пальто. На фотографиях с похорон она сидит рядом с Мишель Обамой.

Пальто Мелании выделялось среди черных нарядов других присутствующих на похоронах

Стефани Уинстон Волкофф, американский руководитель в сфере моды и развлечений и бывший старший советник Мелании Трамп, сказала, что бывшая первая леди использовала момент как "фотосессию".

Эта оплошность вызвала немедленную критику и со стороны обывателей.

"Каждая ее фотография, которую я когда-либо видел, выглядит так, будто она инопланетянка в свой первый день на Земле, притворяющаяся человеком", – написал один из пользователей.

Ранее Фокус писал, как муж Мелании Трамп относится к своей жене.