Должна знать свое место: Мелания Трамп рассказала о требованиях мужа (видео)

Миссис Трамп утверждает, что муж не донимает ее контролем, но у него есть ряд определенных правил, которых необходимо придерживаться.

После избрания Дональда Трампа на пост президента США интерес возрос не только к его персоне, но и к его жене Мелании. Бывшая и теперь будущая первая леди США недавно выпустила мемуары "Мелания", где, среди прочего, рассказала о своей жизни, семье и деятельности. В свою очередь журналисты Daily Mail нашли интервью четы Трамп 2005 года на шоу ныне покойного Ларри Кинга и напомнили своим читателям наиболее интересные высказывания миссис Трамп по поводу ее отношений с мужем.

В частности, когда Ларри Кинг поинтересовался у Мелании, есть ли у ее супруга какие-то особенные требования к ней или контроль над ней, бывшая словенская модель ответила, что он не командует ею, но у него существуют определенные правила.

Дональд и Мелания Трамп на шоу Ларри Кинга

"Я знала, на что иду, у Дональда свои требования, но я знала это еще до того, как сказала "да". Он ценит преданность, уважение и предъявляет высокие требования. Он ожидал от меня определенных вещей, и я это уважала. Дональд хотел жену, которая будет рядом с ним, но будет знать свое место", – сказала она.

По ее словам, чтобы стать женой миллиардера, ей надо было показать силу и уверенность в себе.

Кроме того, YouTube-канал Inside Edition еще в 201 году опубликовал видео, в котором подробно описывается строгая диета миссис Трамп. По информации ведущей, Мелания каждое утро пила смузи на завтрак, который она делала, смешивая шпинат, морковь, чернику, яблочный сок и обезжиренный йогурт.

Кроме того, экс-модель съедала семь кусочков свежих фруктов каждый день, отдавая предпочтение яблокам и персикам, и периодически позволяла себе темный шоколад и "редкое" мороженое, но обращала внимание на "размеры порций".

Любимый ресторан жены Трампа – Jean-Georges в Trump International Hotel в Верхнем Вест-Сайде.

Мелания Трамп придерживается строгой диеты

Недавно стало известно, что Мелания не намерена переезжать в Белый дом на весь срок президентства своего мужа и собирается делить свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком, где ее сын Бэррон учится в университете.

Ранее миссис Трамп открыто выступила против одной из инициатив мужа, который выступает за запрет абортов. По ее словам, никто не должен указывать женщинам, как им поступать со своим телом.

Напомним, Фокус писал, как Мелания Трамп уживается с детьми Дональда от предыдущих браков.