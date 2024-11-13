Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом

Жена Дональда Трампа скорее всего останется в Нью-Йорке, где учится ее единственный сын Бэррон, предполагают журналисты.

Мелания Трамп вряд ли переедет в Белый дом на постоянной основе в качестве первой леди во время второго пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Об этом пишет CNN.

Журналисты со ссылкой на многочисленные источники, сообщили, что обсуждения о том, как и где Мелания Трамп будет проводить время, продолжаются.

Мелания Трамп поздравляет мужа с победой на выборах в США Фото: Getty Images

Это будет еще одно нарушение традиций со стороны будущей первой леди.

Одним из ее первых официальных решений уже стал пропуск традиционной и символической встречи с уходящей первой леди Джилл Байден в Белом доме, поскольку президент Джо Байден принимает избранного президента в Овальном кабинете 13 ноября.

После того, как Джилл Байден отправила приглашение на традиционное чаепитие, состоялось обсуждение присутствия новой первой леди, и члены команды Дональда Трампа ясно дали понять, что для нее важно поехать. Источники ссылались на предыдущий конфликт расписаний Мелании Трамп, связанный с ее книгой, но окончательное решение еще не было принято.

Однако этот эпизод свидетельствует о том, что Мелания Трамп, которая первые четыре года своего пребывания в Белом доме посвятила переосмыслению своей роли, закладывает ранний маркер и указывает на то, что во втором году правления у нее будет еще больше автономии.

Мелания Трамп в Белом доме Фото: The White House

"Я не беспокоюсь, потому что на этот раз все по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда вы туда входите, вы точно знаете, чего ожидать", — сказала жена Дональда Трампа в недавнем дружеском интервью Fox News, представляя свои мемуары.

Ожидается, что Мелания проведет большую часть своего времени в течение следующих четырех лет не в Белом доме, а будет переезжать между Нью-Йорком и Палм-Бич, Флорида, сообщили CNN источники, знакомые с ходом событий. Однако они настаивали на том, что она все равно будет присутствовать на крупных мероприятиях и будет иметь собственную платформу как первая леди.

Во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп проводил зимние выходные в Мар-а-Лаго, а летние — в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и ожидается, что он продолжит это делать. Байдены также проводили много времени в домах семьи в Делавэре, хотя Белый дом был основным местом жительства Джо и Джилл Байденов по будням в течение последних четырех лет.

По словам источников, за последние четыре года Мелания Трамп обзавелась собственной жизнью и кругом друзей во Флориде и, скорее всего, продолжит проводить там много времени.

Источники предположили, что будущая первая леди также проведет значительное количество времени в Trump Tower в Нью-Йорке, чтобы быть рядом со своим сыном Бэрроном, который учится в Нью-Йоркском университете. Ее видели в городе в воскресенье, когда она возвращалась с ним из Флориды на борту частного самолета избранного президента.

Мелания Трамп поддерживает своего мужа, но не вернется в Белый дом Фото: Getty

Будучи первой леди, Мелания Трамп держалась относительно скромно, но наслаждалась пышностью и церемонностью офиса, принимая супруг мировых лидеров и уделяя особое внимание государственным визитам и праздничным торжествам.

Источники и наблюдатели утверждают, что Мелания Трамп полностью поддерживает политические взгляды своего мужа и высказывается по вопросам с консервативной точки зрения. Однако она заявила, что поддерживает право женщин на аборты и лозунг "мое тело – мое дело".

Напомним, ранее Фокус писал о мемуарах первой леди Мелании Трамп. Критики назвали их плоскими, абстрактными и наименее откровенными из всех описаний жизни.