Мелания Трамп грубо нарушит традицию первых леди после победы мужа на выборах

Жена Дональда Трампа пропустит традиционное чаепитие в Белом доме, пока ее муж будет встречаться с Джо Байденом.

Мелания Трамп нарушает президентскую традицию в США. Она не присоединится к Дональду Трампу в Белом доме 13 ноября, несмотря на приглашение от президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден присутствовать на встрече. Традиционно, когда уходящий президент принимает нового избранного президента в Овальном кабинете, первая леди приглашает свою преемницу на чай в свою резиденцию. Об этом пишет Daily Mail.

Мишель Обама пригласила Меланию Трамп на чай в Желтую комнату после выборов 2016 года. Однако Мелания Трамп не встречалась с Джилл Байден после спорной гонки 2020 года, поскольку Дональд Трамп неоднократно утверждал, что он был истинным победителем.

Источники подтверждают, что Мелания и Джилл до сих пор не разговаривали после унизительного поражения Камалы Харрис, хотя их мужья тепло поговорили по телефону.

"Миссис Трамп не поедет, и они не говорили", — сообщил журналистам источник, осведомленный о встрече президентов в среду.

В последний раз Джилл Байден и Мелания Трамп виделись на похоронах Розалин Картер в ноябре прошлого года. На похоронах присутствовали все живые бывшие первые леди.

Первые леди на похоронах Розалин Картер Фото: Getty Images

Было много сообщений о том, что Мелания Трамп намерена быть первой леди на неполный рабочий день на свой второй срок и, возможно, даже не будет жить в Белом доме. Она еще не объявила о повестке дня или о найме персонала.

Четыре года назад Дональд Трамп пренебрег Джо Байденом после того, как Байден победил его, отказавшись пригласить его на традиционную встречу в Овальном кабинете и задержав процесс перехода. Мелания Трамп последовала примеру мужа и не связалась с Джилл Байден.

Однако в 2024 году чета Байден пообещала мирный и упорядоченный переход власти к будущей администрации Трампа.

"Байдены поздравили чету Трампов и передали им совместное приглашение встретиться в Белом доме", — сообщили в офисе Джилл Байден.

Дональд Трамп и Джо Байден встретятся в среду в Овальном кабинете.

По данным Белого дома, Байдены примут участие в инаугурации Трампа в январе 2025 года. Традиционно уходящий президент приветствует нового президента в Белом доме утром в день инаугурации, а затем они вместе едут в одном автомобиле в здание Капитолия для принятия присяги.

Трамп ехал с тогдашним президентом Бараком Обамой на свою собственную инаугурацию. Байден присутствовал на той инаугурации в качестве уходящего вице-президента.

Однако в 2020 году Трамп стал первым президентом, пропустившим присягу своего предшественника, с тех пор как Эндрю Джонсон пропустил присягу Улисса С. Гранта в 1869 году.

Мелания Трамп и Мишель Обама Фото: Getty Images

Байден просто отправился в Капитолий из отеля, где он остановился, и не пошел в Белый дом, пока не принял присягу.

Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом около 10:00 того утра, когда Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента, с тех пор они не возвращались.

Джон Роджерс, топ-менеджер Goldman Sachs и член совета Исторической ассоциации Белого дома, поможет Мелании Трамп с подбором персонала в Восточном крыле. Он уже помогал ей во время первого срока и занимался делами республиканцев еще со времен президентства Рональда Рейгана.

Мелания Трамп во время первого президентского срока своего мужа Фото: Getty Images

Но до сих пор неизвестно, какую роль будет играть Мелания Трамп после выборов в США и насколько она будет активна. В настоящее время будущая первая леди проживает в Нью-Йорке, а ее сын Бэррон учится в Нью-Йоркском университете. Ее мемуары "Мелания" стали бестселлером New York Times.

Она не была глубоко вовлечена в кампанию. Она присутствовала на национальном съезде Республиканской партии, но не выступала. Она не присутствовала ни на одном из президентских дебатов.

Она выступила на одном из предвыборных митингов Трампа — том, который он провел в октябре в Мэдисон-сквер-гарден. Также она отсутствовала во время многочисленных судебных разбирательств с участием Дональда Трампа. Во время первого срока полномочий Трампа Мелания отложила свой переезд в Вашингтон, чтобы дать Бэррону возможность закончить учебный год. Она не принимала активного участия в жизни первой леди, поскольку ее сын еще учился в начальной школе.

Напомним, ранее Фокус писал о миллиардерах, которых Дональд Трамп собрал вокруг себя во время предвыборной кампании. Илон Маск среди них самых известный и самый богатый, но он не был единственным.