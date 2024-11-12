Меланія Трамп грубо порушить традицію перших леді після перемоги чоловіка на виборах

Дружина Дональда Трампа пропустить традиційне чаювання в Білому домі, поки її чоловік зустрічатиметься з Джо Байденом.

Меланія Трамп порушує президентську традицію у США. Вона не приєднається до Дональда Трампа в Білому домі 13 листопада, попри запрошення від президента Джо Байдена і першої леді Джилл Байден бути присутньою на зустрічі. Традиційно, коли президент, що йде, приймає нового обраного президента в Овальному кабінеті, перша леді запрошує свою спадкоємицю на чай у свою резиденцію. Про це пише Daily Mail.

Мішель Обама запросила Меланію Трамп на чай до Жовтої кімнати після виборів 2016 року. Однак Меланія Трамп не зустрічалася з Джилл Байден після спірних перегонів 2020 року, оскільки Дональд Трамп неодноразово стверджував, що він був справжнім переможцем.

Джерела підтверджують, що Меланія і Джилл досі не розмовляли після принизливої поразки Камали Гарріс, хоча їхні чоловіки тепло поговорили телефоном.

"Місіс Трамп не поїде, і вони не розмовляли", — повідомило журналістам джерело, обізнане про зустріч президентів у середу.

Востаннє Джилл Байден і Меланія Трамп бачилися на похороні Розалін Картер у листопаді минулого року. На похороні були присутні всі живі колишні перші леді.

Перші леді на похоронах Розалін Картер Фото: Getty Images

Було багато повідомлень про те, що Меланія Трамп має намір бути першою леді на неповний робочий день на свій другий термін і, можливо, навіть не житиме в Білому домі. Вона ще не оголосила про порядок денний або про найм персоналу.

Чотири роки тому Дональд Трамп знехтував Джо Байденом після того, як Байден переміг його, відмовившись запросити його на традиційну зустріч в Овальному кабінеті і затримавши процес переходу. Меланія Трамп наслідувала приклад чоловіка і не зв'язалася з Джилл Байден.

Однак у 2024 році подружжя Байденів пообіцяло мирний і впорядкований перехід влади до майбутньої адміністрації Трампа.

"Байдени привітали подружжя Трампів і передали їм спільне запрошення зустрітися в Білому домі", — повідомили в офісі Джилл Байден.

Дональд Трамп і Джо Байден зустрінуться в середу в Овальному кабінеті.

За даними Білого дому, Байдени візьмуть участь в інавгурації Трампа в січні 2025 року. Традиційно президент, який йде, вітає нового президента в Білому домі вранці в день інавгурації, а потім вони разом їдуть в одному автомобілі в будівлю Капітолію для складання присяги.

Трамп їхав із тодішнім президентом Бараком Обамою на власну інавгурацію. Байден був присутній на тій інавгурації як віцепрезидент, що йде.

Однак 2020 року Трамп став першим президентом, який пропустив присягу свого попередника, відтоді як Ендрю Джонсон пропустив присягу Улісса С. Ґранта 1869 року.

Меланія Трамп і Мішель Обама Фото: Getty Images

Байден просто вирушив до Капітолію з готелю, де він зупинився, і не пішов до Білого дому, поки не склав присягу.

Дональд і Меланія Трамп покинули Білий дім приблизно о 10:00 того ранку, коли Джо Байден був приведений до присяги як президент, відтоді вони не поверталися.

Джон Роджерс, топменеджер Goldman Sachs і член ради Історичної асоціації Білого дому, допоможе Меланії Трамп із підбором персоналу в Східному крилі. Він уже допомагав їй під час першого терміну і займався справами республіканців ще з часів президентства Рональда Рейгана.

Меланія Трамп під час першого президентського терміну свого чоловіка Фото: Getty Images

Але досі невідомо, яку роль відіграватиме Меланія Трамп після виборів у США і наскільки вона буде активною. Нині майбутня перша леді мешкає в Нью-Йорку, а її син Беррон навчається в Нью-Йоркському університеті. Її мемуари "Меланія" стали бестселером New York Times.

Вона не була глибоко залучена в кампанію. Вона була присутня на національному з'їзді Республіканської партії, але не виступала. Вона не була присутня на жодному з президентських дебатів.

Вона виступила на одному з передвиборчих мітингів Трампа — тому, який він провів у жовтні в Медісон-сквер-ґарден. Також вона була відсутня під час численних судових розглядів за участю Дональда Трампа. Під час першого терміну повноважень Трампа Меланія відклала свій переїзд до Вашингтона, щоб дати Беррону можливість закінчити навчальний рік. Вона не брала активної участі в житті першої леді, оскільки її син ще навчався в початковій школі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мільярдерів, яких Дональд Трамп зібрав навколо себе під час передвиборчої кампанії. Ілон Маск серед них найвідоміший і найбагатший, але він не був єдиним.