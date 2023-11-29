Пять первых леди США пришли на похороны Розалин Картер

Супруга 39-го президента США Джимми Картера скончалась в 96 лет.

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Пять первых леди США почтили память Розалин Картер на службе, которая прошла в Атланте. На церемонию прощания пришли Джилл Байден, Мелания Трамп, Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон. Меланию уже раскритиковали за ее серое пальто от Dior, нарушившее траурный дресс-код. Об этом пишет ВВС.

Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джмми Картера, скончалась 19 ноября в 96 лет. В последние годы она страдала от деменции. Ее супругу 1 октября исполнилось 99 лет. В браке они прожили более 77 лет.

Кортеж доставил гроб с телом Розалин в Объединенную методистскую церковь Мемориала Гленна в Университете Эмори на памятную службу.

Прощание с Розалин Картер

Панихиду посетили некоторые из самых влиятельных политиков США, в том числе бывший президент Билл Клинтон. Собрание отразило уважение, которым Розалин пользовалась как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Чета Байден на прощании с первой леди

Первая леди Джилл Байден и все четыре ныне живущих предшественницы — Мелания Трамп, Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон — были среди тех, кто присутствовал на службе.

Первые леди на прощании с Розалин Картер Фото: Getty Images

Впервые после похорон Джорджа Буша-старшего в 2018 году все живые первые леди собрались в одном месте, а миссис Трамп и миссис Обама сидели рядом друг с другом.

Бывшие президенты Джордж Буш и Барак Обама были приглашены, но не приехали.

Когда муж Розалин начал свою политическую карьеру в 1960-х годах — сначала в качестве сенатора штата Джорджия, губернатора, а затем президента США – миссис Картер сосредоточила свои усилия на уменьшении стигматизации людей с психическими заболеваниями.

Джимми Картер с супругой Фото: The White House

В качестве первой леди Джорджии она была членом губернаторской комиссии по улучшению услуг для душевнобольных, а в качестве первой леди США она стала почетным председателем президентской комиссии по психическому здоровью, что сыграло ключевую роль в принятии закона 1980 года, который помог финансировать местные центры психического здоровья.

Покинув Вашингтон, она и ее муж основали Центр Картера в 1982 году, через который она продолжила свою пропагандистскую работу в области психического здоровья, иммунизации детей раннего возраста и других гуманитарных целей.

На церемонии прощания ее дочь Эми зачитала строки из письма, отправленного Джимми его возлюбленной еще до начала его политической карьеры. Также прозвучали любимые отрывки из Библии Розалин и песня Джона Леннона Imagine.

Розалин Картер будет похоронена в имении четы Картер. Когда придет время, ее супруг упокоится рядом с ней. Перед прощанием его внук сообщил, что экс-президент "находится в конце своего пути".