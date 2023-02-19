Экс-президент США Картер отказался от госпитализации: он останется в хосписе на дому

После череды коротких госпитализаций 98-летний мужчина решил остаться на домашнем лечении в хосписе, его поддержала семья и медики.

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39-й президент США, 98-летний Джимми Картер отказался от лечения в медицинских учреждениях и решил провести "оставшиеся время" в домашнем хосписе. Такое решение он принял после череды коротких госпитализаций. Об этом сказано в заявлении Центра Картера.

"После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома со своей семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательств", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в заявлении сказано, что выбор экс-президента получил "полную поддержку его семьи и его медицинской команды". В нем также говорится, что семья просит уединения в это время и благодарна за заботу, проявленную его поклонниками.

Что известно о Джимми Картере?

Джимми Картер был избран президентом США от Демократической партии в 1977 году, его срок закончился в 1981. После этого на его место пришел республиканец Рональд Рейган, который победил Картера.

Картер получил Нобелевскую премию мира 2002 года за работу по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию.

Начав политическую карьеру, он выступал против расовой сегрегации, а также поддерживал зарождающееся движение за гражданские права. На президентском посту Джимми Картеру удалось решить проблему нехватки энергии, установив национальную энергетическую политику. Он также создал федеральный департамент образования, укрепил систему социального обеспечения и назначил рекордное количество женщин, а также чернокожих и латиноамериканцев на государственные должности.

Он также помог достичь согласия между Египтом и Израилем, установил полные дипломатические отношения с Китаем и завершил переговоры по договору об ограничении ядерных вооружений с Советским Союзом, который в итоге не был подписан.

Политические конкуренты обвиняли Джимми Картера в росте цен на энергию, инфляции и захвате 52 американских дипломатов и граждан в здании посольства США в Тегеране студентами, поддерживающими иранскую революцию.

Напомним, 20 января СМИ сообщали, что первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали. По информации журналистов, ему проводили обследования сердца, возможно проведение операции.