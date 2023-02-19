Експрезидент США Картер відмовився від госпіталізації: він залишиться у хоспісі вдома

Після низки коротких госпіталізацій 98-річний чоловік вирішив залишитися на домашньому лікуванні в хоспісі, його підтримала сім'я та медики.

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39-й президент США, 98-річний Джиммі Картер відмовився від лікування в медичних закладах і вирішив провести "час, що залишився" в домашньому хоспісі. Таке рішення він ухвалив після низки коротких госпіталізацій. Про це йдеться у заяві Центру Картера.

"Після серії коротких госпіталізацій колишній президент США Джиммі Картер сьогодні вирішив провести час, що залишився, вдома зі своєю сім'єю і отримати хоспісну допомогу замість додаткового медичного втручання", — повідомили в пресслужбі.

Крім того, у заяві сказано, що вибір експрезидента отримав "повну підтримку його сім'ї та його медичної команди". У ній також йдеться про те, що сім'я просить усамітнення в цей час і вдячна за турботу, виявлену його шанувальниками.

Що відомо про Джиммі Картера?

Джиммі Картер був обраний президентом США від Демократичної партії у 1977 році, його термін закінчився у 1981 році. Після цього на його місце прийшов республіканець Рональд Рейган, який переміг Картера.

Картер отримав Нобелівську премію миру 2002 року за роботу з пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів, просування демократії та прав людини, а також сприяння економічному та соціальному розвитку.

Почавши політичну кар'єру, він виступав проти расової сегрегації, а також підтримував рух за громадянські права, що зароджується. На президентській посаді Джиммі Картеру вдалося вирішити проблему нестачі енергії, встановивши національну енергетичну політику. Він також створив федеральний департамент освіти, зміцнив систему соціального забезпечення та призначив рекордну кількість жінок, а також чорношкірих та латиноамериканців на державні посади.

Він також допоміг досягти згоди між Єгиптом та Ізраїлем, встановив повні дипломатичні відносини з Китаєм та завершив переговори щодо договору про обмеження ядерних озброєнь із Радянським Союзом, який у результаті не був підписаний.

Політичні конкуренти звинувачували Джиммі Картера у зростанні цін на енергію, інфляції та захопленні 52 американських дипломатів та громадян у будівлі посольства США у Тегерані студентами, які підтримують іранську революцію.

Нагадаємо, 20 січня ЗМІ повідомляли, що першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва госпіталізували. За інформацією журналістів, йому проводили обстеження серця, можливе проведення операції.