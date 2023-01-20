Першого президента Казахстану Назарбаєва госпіталізували, можлива операція, – ЗМІ

За даними журналістів, 82-річного "екселбаси" поклали до однієї з лікарень Астани, медики проводять комплексне обстеження серця. Його прессекретар не відповідає на телефонні дзвінки.

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Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, якого минулого року позбавили статусу "лідера нації" (елбаси), госпіталізували. Про це написав у Facebook 20 січня колишній директор державного казахського телеканалу "Хабар 24" Олександр Аксютіц із посиланням на власні джерела.

За його даними, Назарбаєва поклали до однієї з лікарень Астани, йому проводять комплексне обстеження серця.

"Медперсонал каже, що, можливо, буде хірургічне втручання", — наголосив Аксютіц.

Журналістка та підприємниця Дінара Сатжан підтвердила, що Назарбаєв перебуває у лікарні. На нього чекає планова операція, стверджує вона.

Qumash із посиланням на МОЗ Казахстану пише, що Нурсултан Назарбаєв знаходиться в Національному науковому кардіохірургічному центрі в Астані.

Кореспонденту Orda.kz повідомили, що Назарбаєва немає в лікарні управління справами президента Казахстану.

Офіційних підтверджень про госпіталізацію 82-річного Назарбаєва наразі немає. Його прессекретар Айдос Укібай не відповідає на телефонні дзвінки.

Аксютіц очолював державний інформаційний телеканал "Хабар 24". Він також керував пресслужбою провладної партії "Нур Отан" і входив до складу президентського пулу.

Нурсултана Назарбаєва позбавили статусу елбаси

У Казахстані проходив референдум у червні 2022 року щодо змін Конституції. З основного закону прибрали всі згадки про першого президента країни. Конституційний суд Казахстану зрештою скасував титул "лідера нації" для Нурсултана Назарбаєва.

Почесний титул колишній президент мав майже 13 років — з 14 червня 2010 року. Назарбаєв був президентом Казахстану майже 30 років, він пішов у відставку в березні 2019 року, зберігши більшість політичних привілеїв.

Після масових акцій протесту в Казахстані, в процесі яких загинули 225 людей, Назарбаєв уперше постав перед публікою 9 січня 2022 року.

До цього востаннє Назарбаєва бачили 28 грудня 2021 року в Санкт-Петербурзі на неформальному саміті країн СНД. Назарбаєв під час зустрічі розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним.

За підсумками протестів у Казахстані, які тривали з 2 по 19 січня 2022 року, родичі Назарбаєві втратили посади.

Його племінник Самат Абіш був першим заступником голови Комітету національної безпеки. Чоловік середньої дочки Назарбаєва Тимур Кулібаєв керував президією НПП "Атамекен", а чоловік молодшої дочки Дімаш Досанов був головою правління АТ "КазТрансОйл".