Первого президента Казахстана Назарбаева госпитализировали, возможна операция, – СМИ

По данным журналистов, 82-летнего "экс-елбасы" положили в одну из больниц Астаны, медики проводят комплексное обследование сердца. Его пресс-секретарь не отвечает на телефонные звонки.

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Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого в прошлом году лишили статуса "лидера нации" (елбасы), госпитализировали. Об этом написал в Facebook 20 января бывший директор государственного казахского телеканала "Хабар 24" Александр Аксютиц со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Назарбаева положили в одну из больниц Астаны, ему проводят комплексное обследование сердца.

"Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", — подчеркнул Аксютиц.

Журналист и предприниматель Динара Сатжан подтвердила, что Назарбаев находится в больнице. Ему предстоит плановая операция, утверждает она.

Qumash со ссылкой на Минздрав Казахстана пишет, что Нурсултан Назарбаев находится в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

Корреспонденту Orda.kz сообщили, что Назарбаева нет в больнице управления делами президента Казахстана.

Официальных подтверждений о госпитализации 82-летнего Назарбаева пока нет. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.

Аксютиц возглавлял государственный информационный телеканал "Хабар 24". Он также руководил пресс-службой провластной партии "Нур Отан" и входил в состав президентского пула.

Нурсултана Назарбаева лишили статуса елбасы

В Казахстане проходил референдум в июне 2022 года касательно изменений Конституции. Из основного закона убрали все упоминания о первом президенте страны. Конституционный суд Казахстана в итоге отменил титул "лидера нации" для Нурсултана Назарбаева.

Почетный титул бывший президент носил около 13 лет — с 14 июня 2010 года. Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года, сохранив большинство политических привилегий.

После массовых акций протеста в Казахстане, в ходе которых погибли 225 человек, Назарбаев впервые предстал перед публикой 9 января 2022 года.

До этого в последний раз Назарбаева видели 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите стран СНГ. Назарбаев во время встречи говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

По итогам протестов в Казахстане, которые длились с 2 по 19 января 2022 года, родственники Назарбаевы лишились должностей.

Его племянник Самат Абиш был первым заместителем главы Комитета национальной безопасности. Супруг средней дочери Назарбаева Тимур Кулибаев управлял президиумом НПП "Атамекен"), а супруг младшей дочери Димаш Досанов был главой правления АО "КазТрансОйл".