Куда пропал елбасы? Почему экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исчез из поля зрения

События в Казахстане в центре внимания в Украине и в мире. Одним из главных вопросов последних дней остается то, где находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его пребывание окутано тайной. В СМИ и соцсетях распространяются разные версии того, где и в каком состоянии пребывает бывший руководитель республики.

Последнее появление экс-президента Назарбаева

В последний раз Нурсултан Назарбаев был замечен 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил неформальный саммит стран СНГ. Он также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями. На встрече присутствовал и нынешний президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Видео этой встречи является последней записью Назарбаева. После начавшихся 3 января событий в Казахстане экс-президент не комментировал ситуацию в республике и не появлялся на публике.

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[ + – ] Декабрь 2021. Нурсултан Назарбаев в Санкт-Петербурге на саммите стран СНГ

Где сейчас находится Нурсултан Назарбаев?

Ответы на этот вопрос отличаются и есть несколько версий о месте его пребывания.

Версия 1. Нурсултан Назарбаев на курорте в Китае

Главный редактор портала Orda.kz уверен, что Назарбаев и его семья уже покинули страну, но не сообщается, куда именно.

"Стоит обратить внимание на то, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается старший брат Болат Назарбаев".

Такого же мнения эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. На своей странице в Facebook он сообщил, что Нурсултан Назарбаев находится в Китае на курортном острове. Специалист ссылается на свои источники и добавляет, что Назарбаев часто ездил туда на лечение.

[ + – ] С начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Фото: GettyImages.com

Версия 2. Назарбаев уехал с семьей в Кыргызстан

Назарбаев, его дочь Динара и зять Тимур Кулибаев могли уехать в Кыргызстан. Об этом сообщает портал kg24 со ссылкой на Flightradar24. Вечером 6 января в Бишкеке в аэропорту "Манас" приземлился частный самолет Bombardier Global, который мог принадлежать Назарбаеву. Еще один самолет, который, вероятно, может принадлежать семье экс-президента, также приземлился в бишкекском аэропорту в тот же день. В пресс-службе аэропорта kg24 рассказали, что не знают о принадлежности борта или составе пассажиров, отметив, что самолет выполнял коммерческий рейс.

Ранее российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал на своей странице в Telegram о том, что Назарбаев готов улететь в Кыргызстан на лечение, такую информацию он получил от российского МИД.

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Версия 3. Нурсултан Назарбаев улетел в Дубай

Российский портал The insider сообщает, что Нурсултан Назарбаев мог улететь в Дубай. Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, вылетевшего из столицы Казахстана 5 января около 21:00 по Киеву, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана. Ранее сообщалось, что ведомство получило такой самолет в январе 2020 года. Некоммерческая организация C4ADS (Центр перспективных оборонных исследований) совместно с OCCRP (проект расследования коррупции и организованной преступности) опубликовали расследование, согласно которому в Дубае у семьи Назарбаевых находится незарегистрированная недвижимость.

[ + – ] Официально Нурсултан Назарбаев находится в Казахстане Фото: УНИАН

Причины молчания и исчезновения Нурсултана Назарбаева

"Самое непонятное в Казахстане — почему молчит обычно очень болтливый Назарбаев. В версию, что он труп (не в политическом, а в прямом смысле) не очень верится, но она объяснила бы некоторые непонятные моменты. Например, перехватывание Токаевым полномочий главы Совета Безопасности, которым по Конституции Назарбаев является пожизненно. Ведь если елбасы жив — Токаев нарушил Конституцию. А если нет — действовал в полном соответствии с ней", — такое мнение высказал белорусский журналист Сергей Наумчик. О смерти Назарбаева говорить пока рано, но на опыте стран Средней Азии были случаи умолчания о смерти. После того, как президент Узбекистана Ислам Каримов умер в 2016 году, правительство еще в течение недели сообщало о том, что их глава жив.

По мнению экс-советника Назарбаева Эрмухамеда Эртысбаева, бывший президент Казахстана не появляется на публике по причине болезни. Об этом заявил он в эфире казахстанского телеканала "Атамекен бизнес". Ермухамет Ертисбаев добавил, что если бы Нурсултану Назарбаеву позволяло состояние здоровья, он выступил бы с политическим обращением к народу. При этом Ертисбаев отметил, что точных данных о болезни Назарбаева нет, а он высказывает личное предположение.

Официальная версия — Назарбаев в Казахстане

Официально Нурсултан Назарбаев находится в Казахстане. Пресссекретарь экспрезидента Айдос Укибай отрицает его отъезд из страны:

"Елбасы находится в столице Казахстана – городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", об этом он сообщил на своей странице в Twitter 8 января.

В другом сообщении Укибай сообщил о том, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с "дружественными Казахстану государствами" и "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности". Одним из таких собеседников был президент Беларуси Александр Лукашенко, пресс-служба белорусского руководителя сообщила о телефонном разговоре с первым президентом Казахстана вечером 7 января.

[ + – ] "Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится в прямой связи с президентом Казахстана", утверждает пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева. Фото: GettyImages.com

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