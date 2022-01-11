Куда пропал елбасы? Почему экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исчез из поля зрения
События в Казахстане в центре внимания в Украине и в мире. Одним из главных вопросов последних дней остается то, где находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его пребывание окутано тайной. В СМИ и соцсетях распространяются разные версии того, где и в каком состоянии пребывает бывший руководитель республики.
Последнее появление экс-президента Назарбаева
В последний раз Нурсултан Назарбаев был замечен 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил неформальный саммит стран СНГ. Он также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями. На встрече присутствовал и нынешний президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Видео этой встречи является последней записью Назарбаева. После начавшихся 3 января событий в Казахстане экс-президент не комментировал ситуацию в республике и не появлялся на публике.
Где сейчас находится Нурсултан Назарбаев?
Ответы на этот вопрос отличаются и есть несколько версий о месте его пребывания.
Версия 1. Нурсултан Назарбаев на курорте в Китае
Главный редактор портала Orda.kz уверен, что Назарбаев и его семья уже покинули страну, но не сообщается, куда именно.
"Стоит обратить внимание на то, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается старший брат Болат Назарбаев".
Такого же мнения эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. На своей странице в Facebook он сообщил, что Нурсултан Назарбаев находится в Китае на курортном острове. Специалист ссылается на свои источники и добавляет, что Назарбаев часто ездил туда на лечение.
Версия 2. Назарбаев уехал с семьей в Кыргызстан
Назарбаев, его дочь Динара и зять Тимур Кулибаев могли уехать в Кыргызстан. Об этом сообщает портал kg24 со ссылкой на Flightradar24. Вечером 6 января в Бишкеке в аэропорту "Манас" приземлился частный самолет Bombardier Global, который мог принадлежать Назарбаеву. Еще один самолет, который, вероятно, может принадлежать семье экс-президента, также приземлился в бишкекском аэропорту в тот же день. В пресс-службе аэропорта kg24 рассказали, что не знают о принадлежности борта или составе пассажиров, отметив, что самолет выполнял коммерческий рейс.
Ранее российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал на своей странице в Telegram о том, что Назарбаев готов улететь в Кыргызстан на лечение, такую информацию он получил от российского МИД.Важно
Версия 3. Нурсултан Назарбаев улетел в Дубай
Российский портал The insider сообщает, что Нурсултан Назарбаев мог улететь в Дубай. Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, вылетевшего из столицы Казахстана 5 января около 21:00 по Киеву, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана. Ранее сообщалось, что ведомство получило такой самолет в январе 2020 года. Некоммерческая организация C4ADS (Центр перспективных оборонных исследований) совместно с OCCRP (проект расследования коррупции и организованной преступности) опубликовали расследование, согласно которому в Дубае у семьи Назарбаевых находится незарегистрированная недвижимость.
Причины молчания и исчезновения Нурсултана Назарбаева
"Самое непонятное в Казахстане — почему молчит обычно очень болтливый Назарбаев. В версию, что он труп (не в политическом, а в прямом смысле) не очень верится, но она объяснила бы некоторые непонятные моменты. Например, перехватывание Токаевым полномочий главы Совета Безопасности, которым по Конституции Назарбаев является пожизненно. Ведь если елбасы жив — Токаев нарушил Конституцию. А если нет — действовал в полном соответствии с ней", — такое мнение высказал белорусский журналист Сергей Наумчик. О смерти Назарбаева говорить пока рано, но на опыте стран Средней Азии были случаи умолчания о смерти. После того, как президент Узбекистана Ислам Каримов умер в 2016 году, правительство еще в течение недели сообщало о том, что их глава жив.
По мнению экс-советника Назарбаева Эрмухамеда Эртысбаева, бывший президент Казахстана не появляется на публике по причине болезни. Об этом заявил он в эфире казахстанского телеканала "Атамекен бизнес". Ермухамет Ертисбаев добавил, что если бы Нурсултану Назарбаеву позволяло состояние здоровья, он выступил бы с политическим обращением к народу. При этом Ертисбаев отметил, что точных данных о болезни Назарбаева нет, а он высказывает личное предположение.
Официальная версия — Назарбаев в Казахстане
Официально Нурсултан Назарбаев находится в Казахстане. Пресссекретарь экспрезидента Айдос Укибай отрицает его отъезд из страны:
"Елбасы находится в столице Казахстана – городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым", об этом он сообщил на своей странице в Twitter 8 января.
В другом сообщении Укибай сообщил о том, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с "дружественными Казахстану государствами" и "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности". Одним из таких собеседников был президент Беларуси Александр Лукашенко, пресс-служба белорусского руководителя сообщила о телефонном разговоре с первым президентом Казахстана вечером 7 января.
Как развиваются события в Казахстане
- Напомним, беспорядки на улицах городов Казахстана начались 2 января. Тысячи местных жителей вышли на акции протеста из-за подорожания сжиженного газа. С самого начала демонстрации переросли в стычки со стражами порядка. Местные власти после вспышки протестов объявили о снижении стоимости газа, однако митингующие выдвинули новые требования, в которых говорилось об отставке правительства.
- В нескольких городах 5 января начались столкновения с силовиками, а протестующие захватили административные здания. Власти отключили интернет на территории Казахстана для подавления протестов.
- В этот же день президент Казахстана Касим-Жомар Токаев заявил, что стал главой Совета безопасности республики. Ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, но демонстрации не прекращались и стало известно о захвате аэропорта в Алматы. Власти города объявили об антитеррористической операции и чрезвычайном положении по всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Свои войска для подавления протестов в Казахстане направила Россия. Также военных российскими самолетами отправила Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
- По прибытии российских военных власти Казахстана сообщают, что по состоянию на 10 января восстановлен порядок после "попытки переворота", а МВД страны сообщает о тысячах задержанных.