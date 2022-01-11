Дом Шерлока Холмса и поместье принца Эндрю. Что известно о недвижимости Назарбаевых

На фоне беспорядков в Казахстане Нурсултан Назарбаев аккуратно "ушел с радаров". Однако многих заинтересовало, какой ценной недвижимостью успел обзавестись елбасы ("лидер нации"), который правил страной несколько десятков лет, и члены его семьи

После вспыхнувших в Казахстане протестов появились слухи о том, что Нурсултан Назарбаев, правивший страной более 30 лет, вероятно улетел в Дубай, где его семья владеет несколькими объектами недвижимости. Однако, как выяснилось, не только там. Клан Назарбаевых много лет обзаводился виллами, замками и имениями по всему миру. Так что, при желании, Нурсултан Назарбаев и его родственники могут менять место жительства хоть каждый день — и ежедневно оказываться в новом доме и в новой стране.

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Чем владеет Нурсултан Назарбаев, его дочери и внуки, узнавал Фокус.

Кто такой Нурсултан Назарбаев. Немного истории и имен

Нурсултан Абишевич Назарбаев начал свою политическую карьеру еще при СССР. В 1984—1989 гг. он занял пост председателя Совета Министров Казахской ССР, став в 44 года самым молодым руководителем правительства союзной республики. Когда 24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждил должность Президента республики, на нее был избран Нурсултан Назарбаев.

Свой президентский пост он оставил в 2019 году, подписав указ о сложении полномочий президента по собственному желанию.

В своем обращении к народу Назарбаев тогда заявил: "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана".

Пост президента Республики Казахстан занял председатель сената Парламента Касым Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев был женат один раз. У него и супруги Сары – три дочери.

[ + – ] Алия Назарбаева с матерью Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official

Дарига Назарбаева (род. 1963) — занимала высокие посты в парламенте, директор Фонда первого президента Республики Казахстан, председатель многочисленных попечительских советов.

[ + – ] Дарига Назарбаева – старшая дочь Нурсултана Назарбаева Фото: Instagram dariga_nazarbaeva_official

Дарига Назарбаева – разведена. Бывший муж Рахат Алиев был найден повешенным в своей камере в тюрьме в Вене в 2015 году.

Старший сын Дариги Назарбаевой Нурали женат на Аиде Имашевой, дочери главы ЦИК республики.

Второй сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Айсултан умер в 2020 году в Лондоне. По слухам, из-за проблем с наркотиками, а точнее, из-за передозировки кокаина.

Младшей дочери Дариги Назарбаевой, Венере, 22 года.

Динара Назарбаева (род. 1967) возглавляет несколько фондов, является крупным акционером Народного банка Казахстана. Замужем за бизнесменом Тимуром Кулибаевым. У нее трое детей.

[ + – ] Динара Назарбаева с мужем Тимуром Кулибаевым, сыном Алтаем и дочерью Денизой Фото: Соцсети

Алия Назарбаева (род. 1980) — общественный деятель и инвестор. Замужем за Димашем Досановым, президентом АО "КазТрансОйл", который стал ее третьим мужем. У Алии Назарбаевой четверо детей.

[ + – ] Алия Назарбаева с детьми Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official [ + – ] Алия Назарбаева и Димаш Досанов Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official

Но также стоит упомянуть, что семья Назарбаева куда обширней – у него есть братья, племянники, и все они владеют недвижимостью. За последние два десятка лет клан Назарбаевых обзавелся многочисленными виллами, имениями, домами и квартирами по всему миру. Приблизительная стоимость приобретенного – 785 миллионов долларов, утверждают журналисты "Радио Свобода". Но стоит учесть, что часть недвижимости уже была продана, а стоимость некоторой журналистам выяснить не удалось.

Недвижимость клана Назарбаевых в Швейцарии

Самая дорогая вилла Женевы

Именно здесь, на Route D’Hermance в Аньере, в 2009 году Динара Назарбаева и Тимур Кулибаев приобрели виллу за 75 миллионов долларов.

[ + – ] Вилла на берегу Женевского озера Фото: соцсети

Сообщается, что эта вилла, расположенная на берегу Женевского озера, – "самая дорогая в Женеве". Чтобы купить виллу с террасами, парком и бассейном, Динаре Назарбаевой, а в замужестве Кулибаевой, пришлось запросить разрешение у швейцарского правительства, поскольку площадь поместья превышала 3000 квадратных метров: это максимум, который могут приобрести в Швейцарии граждане неевропейских стран.

Вилла Галли

На озере Лугано через некоего Беджета Пакколи, бизнесмена и застройщика, приближенного к Тимуру Кулибаеву, была приобретена старинная вилла Галли, известная также как La Romantica.

[ + – ] Вилла Галли до сноса Фото: Соцсети

Ранее здесь размещался пляжный клуб и ресторан. Сейчас здание снесено и на его месте планируется возвести пятизвездочный отель. Пакколи отрицает связь с Кулибаевым, хоть и вхож в их дом и является почетным гражданином Казахстана. А также построил в столице страны Нур-Султане множество зданий. Во сколько обошлась эта покупка – точно неизвестно.

Замок Бельрив

Замок или Шато Бельрив XVII века с двумя башенками был приобретен за 113 миллионов долларов около двух лет назад Динарой Кулибаевой у братьев Серсок, наследников Садруддина Ага Хана, бывшего комиссара по дела беженцев ООН, мецената и благотворителя.

[ + – ] Замок Бельрив, купленный Динарой Назарбаевой Фото: Соцсети

Также территория была расширена за счет покупки соседнего участка за 49 миллионов долларов.

Недвижимость Назарбаевых во Франции

Вилла La Tropicale

[ + – ] Вилла La Tropicale в Каннах Фото: Радио Свобода

Эта вилла расположена в Каннах, в ней имеются два винных погреба, семь спален, бассейн, а с террас открывается вид на Средиземное море. Обошлась она Болату Назарбаеву, брату Нурсултана, в 34 миллиона долларов. Сейчас вилла конца XIX века выставлена на продажу.

Недвижимость семьи Назарбаевых в Испании

Имение Can Juncadella

[ + – ] Имение Can Juncadella в испанской Жироне Фото: Радио Свобода

Это поместье в испанской Жироне было построено испанским промышленником после Второй мировой войны, потом ею владела японская компания. Сейчас имение принадлежит Нурсултану Назарбаеву лично. И хоть первый президент Казахстана этого не подтверждает, соседи утверждают, что это именно так. Также в 2012 году было вынесено постановление суда соседнего курортного города Бланес, в котором говорится, что поместье "считается собственностью президента Республики Казахстан". За сколько было приобретено имение – неизвестно. Но обитатели уже ввязались в скандал с местными жителями, которым они пытались запретить пользоваться дорогой, проходящей мимо.

[ + – ] Протесты местных жителей у имения Назарбаевых Фото: Соцсети

А когда проход был все-таки разрешен, протестующих пытались распугать звуками стрельбы, включаемыми через громкоговорители.

Недвижимость Назарбаевых в Чехии

Вилла Мысливна

[ + – ] Вилла Мысливна в Карловых Варах Фото: Радио Свобода

Это историческое здание в курортных Карловых Варах, где ранее размещался ресторан, а потом и санаторий. Было приобретено за 1,4 миллиона долларов в 2017 году Тимуром Кулибаевым. Но в последнее время стоит закрытым и постепенно ветшает.

Вилла Ахлан

Еще одно историческое здание в Карловых Варах. Было куплено в 1999 году за 300 тысяч долларов. Принадлежит оно тестю покойного Айсултана Назарбаева, Кайрату Боранбаеву. Его дочь, Алима, была замужем за Айсултаном. Примечательно, что на их свадьбе выступал известный рэпер Канье Уэст.

[ + – ] Вилла Ахлан, где гостил даже президент Украины Фото: Радио Свобода

По сравнению с остальными объектами, недорогая вилла, как ни странно, была весьма популярна у членов семьи Нурсултана Назарбаева. Он гостил здесь сам, также здесь останавливался президент Украины Леонида Кучма в 2005 году, прибывший в Чехию с частным визитом.

Также Кайрату Боранбаеву в Карловых Варах принадлежит теннисный клуб и небольшая гостиница со СПА-центром, приобретенная за 74 тысячи долларов в 2005 году.

Отелем в Карловых Варах владеет и Зелина Катранова, мать Дианы, которая замужем за внуком президента Казахстана – Алтаем Кулибаевым.

Недвижимость Назарбаевых в Великобритании

Дом Шерлока Холмса

И не только он. Всего на знаменитой Бейкер-стрит Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана, владеет целым блоком зданий, приобретенным за 214 миллионов долларов в 2007 году. The Times сообщила, что в 2015 году дом на 90% принадлежал дочери Назарбаева Дариге, на 10% — внуку Нурали. Всего, по данным издания, Назарбаевым принадлежали земельный участок и дома на нем с 215 по 237 по Бейкер-стрит.

[ + – ] Дом на Бейкер-стрит, куда "поселил" своего героя Конан Дойль Фото: Соцсети

Но, согласно записям земельного реестра, владельцем имущества на Бейкер-стрит является компания Farmont Baker Street Limited и которая сейчас принадлежит компании из ОАЭ.

Особняки на Гросвенор-стрит

[ + – ] Особняки на Гросвенор-стрит Фото: Радио Свобода

Эти дома были приобретены за 92 миллиона долларов в 2007 году сразу тремя компаниями, связанными с Тимуром Кулибаевым. Всего особняков четыре, но они являются частью одного комплекса.

Поместье принца Эндрю

Еще одна впечатляющая покупка от лица зятя Нурсултана Назарбаева. Была осуществлена сразу через несколько компаний, зарегистрированных на Виргинских островах, но которые в итоге приводят к компании Kipros Ltd, зарегистрированной в Казахстане и принадлежащей Кулибаеву. Поместье Аскот, или Саннингхилл-парк, был свадебным подарком королевы Елизаветы II на свадьбу ее сына принца Эндрю и герцоги Йоркские жили в имении вплоть до 2004 года. Впрочем, соседям свадебный подарок не очень нарвился и в народе его прозвали "супермаркетом". Имение было куплено за 30 миллионов долларов. Основное здание снесли и теперь там красуется более современный особняк.

[ + – ] Дом принца Эндрю до сноса Фото: Соцсети

Также в графстве Суррей Кайрату Боранбаеву принадлежит имение Парк-хилл, купленное за 40 миллионов долларов. Тесть покойного внука Нурсултана приобрел имение в 2014 году, когда оно еще называлось Панхерст. В Сети нет изображений имения, но место популярное — в разное время в Суррее проживали Аугусто Пиночет, Элтон Джон, Борис Березовский и другие состоятельные люди.

В престижном лондонском районе Хайгейт Алие Назарбаевой принадлежит дом. Одновременно с покупкой особняка за 12 миллионов доллларов дочь Нурсултана Назарбаева приобрела самолет Challenger Bombardier за 25 миллионов долларов. Произошло это еще в 2006 году.

Американская недвижимость клана Назарбаевых

Апартаменты в Флориде

Европой клан Назарбаевых не ограничился. Им также принадлежит ряд объектов недвижимости в США. Так, Болату Назарбаеву, брату Нурсултана, принадлежит огромная квартира в Бэл-Харбор, штат Флорида.

[ + – ] Дом во Флориде, где квартиру купил Болат Назарбаев Фото: realtor.com

Дом стоит практически на пляже и из окон открывается роскошный вид на океан. Стоили апартаменты Болату Назарбаеву не так дорого — чуть более трех миллионов долларов. И были приобретены в 2006 году Данияром Кесикбаевым, пасынком Болата. Болат Назарбаев, к слову жаловался, что риелтор его обманул и "балкон оказался недостаточно приватным". Спор был урегулирован в приватном порядке.

Имение в Нью-Джерси

Также Данияру Кесикбаеву принадлежит имение в Нью-Джерси, приобретенное за 20 миллионов долларов в 2012 году. Данияр — тоже весьма примечательная личность.

[ + – ] Имение в Нью-Джерси Фото: realtor.com

Пасынок брата президента Казахстана, в 2015 году он женился на дочери бывшего в те времена премьер-министра Малайзии. А его мать, Майра Курмангалиева, была фигурантом иска, который подал модный бутик Hermes в Нью-Йорке.

[ + – ] Майра Курмангалиева и Болат Назарбаев Фото: Соцсети

[ + – ] Ханболат Назарбаев и Данияр Кесикбаев Фото: Скриншот

Майра отказывалась оплатить счет почти на полмиллиона и грозилась привлечь сына. Однако позже вся сумма была выплачена. У Болата и Майры есть и общий ребенок — Ханболат Назарбаев, родившийся в 2002 году. Болат и Майра развелись в 2011 году, прожив в браке 10 лет. А уже на следующий год судились из-за недвижимости на Манхэттене.

Апартаменты на Уолл-стрит

Одна квартира в доме на Уолл-стрит была куплена почти за три миллиона долларов, еще одна — почти за два. Обе принадлежали Болату Назарбаеву и стали предметом судебной тяжбы при разводе.

[ + – ] Дом на Уолл-стрит Фото: realtor.com

Болат Назарбаев утверждал, что это он дал денег на дорогую покупку, в качестве инвестиции, но Данияр Кесикбаев в итоге записал апртаменты на себя и на мать. В итоге квартиры достались Болату Назарбаеву, и он их продал, причем намного дешевле, нежели они были куплены.

Апартаменты в отеле Плаза

В знаменитом отеле Плаза, окна которого выходят на Центральный парк, Болату Назарбаеву принадлежали шикарные апартаменты.

[ + – ] Отель Плаза в Нью-Йорке Фото: realtor.com

В 2008 году они обошлись брату президента в 20 миллионов долларов. Но при разводе с супругой Майрой, уютная квартира с шестью спальнями также стала предметом тяжбы. В итоге Болат все же получил свою недвижимость и продал, продешевив на три миллиона.

Недвижимость Назарбаевых в Дубае (ОАЭ)

В 2006 году, Алия Назарбаева вывела с территории Казахстана 300 миллионов долларов через оффшорные компании. Часть суммы была потрачена на особняк в лондонском Хайгейте, так как Алия рассчитывала получить вид на жительство, часть — на дорогой самолет. А 14 миллионов долларов ушло на покупку недвижимости в оазисе для миллиардеров — в Дубай. Причем что именно было куплено и в каких количествах — неизвестно, но дочь Назарбаева точно купила виллу на искусственном острове Палм-Джумейра.

[ + – ] Остров с виллами богачей Палм-Джумейра в Дубай Фото: Соцсети

Примечательно, но на этом же острове находятся две виллы, принадлежащие старшей дочери покойного узбекского президента Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.