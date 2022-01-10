Дочь Назарбаева вывезла их Казахстана 300 млн долларов, купив на них дом в Лондоне и личный самолет, - Daily Mail

Алия Назарбаева поссорилась с финансовыми консультантами. В ответ управляющие обнародовали, сколько средств она вывела из Казахстана и что приобрела на них.

41-летняя дочь казахского правителя после начала народного протеста вывезла из Казахстана личное состояние на сумму $300 млн. На эти деньги Алия Назарбаева приобрела недвижимость в столице Великобритании и роскошный частный самолет, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Алия Назарбаева

Расходы стали известны СМИ после того, как Назарбаева поссорилась с финансовыми консультантами. Женщина поручила поручила двум финансистам перевести деньги в оффшорные трасты на Британских Виргинских островах. Однако, между сторонами возник конфликт и Назарбаева подала в Лондонский суд иск на 165 миллионов фунтов стерлингов. Она обвинила управляющих в сговоре с целью мошенничества и присвоении денег. В отместку консультанты обнародовали расходы женщины, последовавшие после вывода средств из Казахстана.

[ + – ] Самолет Challenger Bombardier

По информации британских СМИ, что Алия Назарбаева потратила 18 миллионов фунтов стерлингов (около 23,6 млн. долларов) на личный самолет Challenger Bombardier. Приобретение Назарбаевой относится к семейству самолетов повышенной комфортабельности для гражданской и деловой авиации. Он оснащен роскошным салоном и развлекательной мультимедиа-системой с двумя 24-дюймовыми мониторами. По всему салону подключены динамики, так же присутствует интеграция с мобильными платформами Apple и Android.

[ + – ] Салон самолета Challenger Bombardier

[ + – ] Кабина самолета Challenger Bombardier

Кроме того, Назарбаева приобрела особняк в Хайгейте на севере Лондона стоимостью 8,75 миллионов фунтов стерлингов (около 11,5 млн. долларов). Недвижимость была куплена с целью получения вида на жительство в Великобритании. Хайгейт (Highgate) является дорогим, престижным и респектабельным пригородным районом Лондона, зеленым и чрезвычайно красивым. Он славится как идеальное место для проживания,, но дома здесь стоят дорого.

[ + – ] Район Хайгейт в Лондоне

Это не первая недвижимость в Лондоне, купленная дочерью казахского правителя. До этого она уже приобрела в городе три особняка общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, что Лондонский суд отверг заявление правоохранителей Лондона, требовавших от Назарбаевой объяснить происхождение средств на покупку жилья.

Также Тимур Кулибаев, который является мужем сестры Алии Назарбаевой — Динары, ранее построил роскошный особняк на месте семейного имения принца Эндрю. Бывшее имение герцога Йоркского обошлось одному из самых богатых казахов в 15 млн. фунтов стерлингов, что на 3 млн. выше первоначальной цены.

Ранее Фокус сообщал о том, что Назарбаев был намерен покинуть Казахстан. С началом народных протестов самолет, принадлежащий тестю политика Тимуру Кулибаеву, вылетел из аэропорта Алма-Аты и взял курс на Киргизию.