Дочка Назарбаєва вивезла з Казахстану 300 млн доларів, придбавши на них будинок у Лондоні та особистий літак, — Daily Mail

Алія Назарбаєва посварилася із фінансовими консультантами. У відповідь керівники оприлюднили, скільки коштів вона вивела з Казахстану і що придбала на них.

41-річна дочка казахського правителя після початку народного протесту вивезла з Казахстану особисті статки на суму $300 млн. На ці гроші Алія Назарбаєва придбала нерухомість у столиці Великобританії та розкішний приватний літак, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Алія Назарбаєва

Витрати оприлюднили відомі ЗМІ після того, як Назарбаєва посварилася з фінансовими консультантами. Жінка доручила двом фінансистам перевести гроші в офшорні трасти на Британських Віргінських островах. Проте між сторонами виник конфлікт і Назарбаєва подала до Лондонського суду позов на 165 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона звинуватила керівників у змові з метою шахрайства та присвоєння грошей. У помсту консультанти оприлюднили витрати жінки, які були після виведення коштів із Казахстану.

[ + – ] Літак Challenger Bombardier

За інформацією британських ЗМІ, Алія Назарбаєва витратила 18 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 23,6 млн доларів) на особистий літак Challenger Bombardier. Придбання Назарбаєвої відноситься до сімейства літаків підвищеної комфортабельності для цивільної та ділової авіації. Він оснащений розкішним салоном та розважальною мультимедіа-системою з двома 24-дюймовими моніторами. По всьому салону підключені динаміки, так само є інтеграція з мобільними платформами Apple і Android.

[ + – ] Салон літака Challenger Bombardier

[ + – ] Кабіна літака Challenger Bombardier

Крім того, Назарбаєва придбала особняк у Хайгейті на півночі Лондона вартістю 8,75 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 11,5 млн доларів). Нерухомість була куплена з метою отримання посвідки на проживання у Великій Британії. Хайгейт (Highgate) є дорогим, престижним та респектабельним приміським районом Лондона, зеленим та надзвичайно красивим. Він славиться як ідеальне місце для проживання, але будинки тут коштують дорого.

[ + – ] Район Хайгейт у Лондоні

Це не перша нерухомість у Лондоні, придбана дочкою казахського імператора. До цього вона вже придбала в місті три особняки загальною вартістю 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що Лондонський суд відкинув заяву правоохоронців Лондона, які вимагали від Назарбаєвої пояснити походження коштів на покупку житла.

Також Тимур Кулібаєв, який є чоловіком сестри Алії Назарбаєвої – Дінари, раніше збудував розкішний особняк на місці сімейного маєтку принца Ендрю. Колишній маєток герцога Йоркського обійшовся одному з найбагатших казахів у 15 млн фунтів стерлінгів, що на 3 млн вище за початкову ціну.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Назарбаєв мав намір залишити Казахстан. З початком народних протестів літак, що належить тестю політика Тимуру Кулібаєву, вилетів з аеропорту Алма-Ати та взяв курс на Киргизію.