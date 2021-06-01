Зять Назарбаєва збудував розкішний особняк на місці родинного маєтку принца Ендрю (фото)

Колишній маєток герцога Йоркського обійшовся одному з найбагатших казахів у 15 млн. фунтів стерлінгів, що на 3 млн. вище за початкову ціну. Спорудження нового будинку зайняло 6 років.

Зять експрезидента Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв придбав особняк Sunninghill Park в Аскоті, Беркшир, у 2007 році за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, і через 14 років після укладення угоди про купівлю-продаж на місці нерухомості, що колись належала родині принца Ендрю, сина королеви Великобританії, з'явився суперсучасний будинок, пише Mail Online.

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Роботи зі знесення будівлі почалися у 2015 році після того, як кажани, які жили на даху, знайшли інший будинок, і влада дала дозвіл на будівництво чергового об'єкта. Новий власник зрівняв із землею стару споруду, причому британці, які зазвичай трепетно ставляться до своєї архітектури, не проявили особливого обурення з цього приводу, оскільки їм абсолютно не подобався будинок. Тим більше, що він 8 років простояв порожнім і майже занепав.

Зараз же будівельні роботи наближаються до завершення, і ЗМІ опублікували перші кадри, зроблені за допомогою квадрокоптера, на яких видно новий особняк бізнесмена. Крім шести спалень з ванними кімнатами, він може похвалитися широкими скляними балконами по всьому периметру будинку, високими французькими дверима і 25-метровим басейном. У ньому є дворівнева тераса, звідки відкривається мальовнича панорама на Беркшир, а на території — дитячий майданчик, тенісні корти, великий гараж на чотири машини, житло для персоналу, госпбудівлі й обгороджена ділянка під город.

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На нижньому поверсі розташовані сауна, бібліотека, тренажерний зал, ігрова кімната та спальня для гостей. Другий поверх розділений на дві частини: для дітей і для дорослих. У першій — три спальні, одна з яких для няні, з окремими ванними кімнатами, а в другій — дві спальні, вітальня і гардеробна.

Попередній будинок, у якому було 12 спалень, був подарунком королеви Ендрю і Сари Фергюсон після того, як вони одружилися в 1986 році, а в 1990 році вони переїхали в новий будинок. Він був названий SouthYork на честь ранчо в телешоу 1980-х у Далласі. Шлюб пари розпався в 1996 році, а у 2002 році особняк був виставлений на продаж за 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Незважаючи на те, що будинок не могли продати п'ять років, бізнесмен з Казахстану переплатив за нього 3 млн. фунтів стерлінгів. Пізніше повідомлялося, що герцог Йоркський був посередником в ділових угодах Кулібаєва.

Ендрю переїхав у Royal Lodge у Віндзор-Грейт-Парк два роки по тому, у той час як Сара з дочками Беатріс і Євгенією залишалися в Sunninghill до 2006 року.

Поки що невідомо, чи збирається Кулібаєв переїхати у свій новий будинок, продати його чи здавати в оренду.

Тимур Кулібаєв вважається одним з найбагатших людей Казахстану. Він одружений із середньою дочкою колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва Дінарою. У пари троє дітей — 21-річний Алтай Кулібаєв, 17-річна Деніза і 11-річна Алішия (2010).

У минулому році Кулібаєв очолив ТОП-50 нафтовиків Казахстану. Він є бенефіціаром десятка компаній у нафтогазовому бізнесі, що включає в себе видобуток нафти і газу, роздрібну та гуртову реалізацію ПММ, нафтосервіс і виробництво нафтогазового машинобудування.

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