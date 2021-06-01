Зять Назарбаева построил роскошный особняк на месте семейного имения принца Эндрю (фото)

Бывшее имение герцога Йоркского обошлось одному из самых богатых казахов в 15 млн. фунтов стерлингов, что на 3 млн. выше первоначальной цены. Постройка нового дома заняла 6 лет.

Зять экс-президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк Sunninghill Park в Аскоте, Беркшир, в 2007 году за 15 миллионов фунтов стерлингов, и через 14 лет после заключения сделки о купле-продаже на месте недвижимости, некогда принадлежавшей семье принца Эндрю, сына королевы Великобритании, появился суперсовременный дом, пишет Mail Online.

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Работы по сносу здания начались в 2015 году после того, как летучие мыши, жившие на крыше, нашли другой дом, и власти дали разрешение на строительство очередного объекта. Новый владелец сравнял с землей старую постройку, причем британцы, которые обычно трепетно относятся к своей архитектуре, не проявили особого негодования по этому поводу, поскольку им совершенно не нравился дом. Тем более, что он 8 лет простоял пустым и пришел в упадок.

Сейчас же строительные работы приближаются к завершению, и СМИ опубликовали первые кадры, сделанные с помощью квадрокоптера, на которых виден новый особняк бизнесмена. Помимо шести спален с ванными комнатами, он может похвастаться широкими стеклянными балконами по всему периметру дома, высокими французскими дверями и 25-метровым бассейном. В нем есть двухуровневая терраса, откуда открывается живописная панорама на Беркшир, а на территории – детская площадка, теннисные корты, большой гараж на четыре машины, жилье для персонала, хозпостройки и огороженный участок под огород.

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На нижнем этаже расположены сауна, библиотека, тренажерный зал, игровая комната и спальня для гостей. Второй этаж разделен на две части: для детей и для взрослых. В первой – три спальни, одна из которых для няни, с отдельными ванными комнатами, а во второй – две спальни, гостиная и гардеробная.

Предыдущий дом, в котором было 12 спален, был подарком королевы Эндрю и Саре Фергюсон после того, как они поженились в 1986 году, а в 1990 году они переехали в новый дом. Он был назван SouthYork в честь ранчо в телешоу 1980-х в Далласе. Брак пары распался в 1996 году, а в 2002 году особняк был выставлен на продажу за 12 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что дом не могли продать пять лет, бизнесмен из Казахстана переплатил за него 3 млн. фунтов стерлингов. Позже сообщалось, что герцог Йоркский был посредником в деловых сделках Кулибаева.

Эндрю переехал в Royal Lodge в Виндзор-Грейт-Парк два года спустя, в то время как Сара с дочерьми Беатрис и Евгенией оставались в Sunninghill до 2006 года.

Пока что неизвестно, собирается ли Кулибаев переехать в свой новый дом, продать его или сдавать в аренду.

Тимур Кулибаев считается одним из самых богатых людей Казахстана. Он женат на средней дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Динаре. У пары трое детей – 21-летний Алтай Кулибаев, 17-летняя Дениза и 11-летняя Алишия (2010).

В прошлом году Кулибаев возглавил ТОП-50 нефтяников Казахстана. Он является бенефициаром десятка компаний в нефтегазовом бизнесе, включающего в себя добычу нефти и газа, розничную и оптовую реализация ГСМ, нефтесервис и производство нефтегазового машиностроения.

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