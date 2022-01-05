В Казахстане протестующие атакуют полицию и штурмуют админздания. Что происходит в стране (фото, видео)

Обещания властей снизить цены и введение комендантского часа не остановили протесты. 5 января демонстранты ворвались в мэрию Алматы и выдвинули политические требования.

В Казахстане 5 января продолжаются акции протеста, несмотря на обещания властей снизить цены на сжиженный газ. Об этом сообщили в главном управлении МВД страны.

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Демонстрации не утихли после роспуска правительства во главе с Аскаром Маминым и обещанием властей ввести госрегулирование цен на газ, бензин, дизель и социально значимые продовольственные товары.

Недовольные происходящим в стране перекрывают дороги. В Алма-Ате, Шымкенте и Таразе протестующие атаковали районные администрации (акиматы), выбили стекла и двери. Демонстранты бросали в силовиков камни, палки и бутылки с зажигательной смесью.

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По информации МВД, в Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомашин.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", — сообщили в в ведомстве.

В городе Актобе полицейские заявили, что "они с народом" и не стали задерживать протестующих, сообщили журналисты казахского портала Orda.kz.

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Демонстранты пошли на штрум администрации Актобе, которая расположена на центральной площади города.

На улицах Алматы идут уличные бои протестующих с силовиками. Колонны демонстрантов захватили полицейскую технику и движутся к центру города. Полиция применяет светозвуковые гранаты и взрывпакеты.

В некоторых районах Алматы спецназ полиции применил резиновые пули. По данным Управления общественного здоровья Алматы, в лечебные учреждения обратились 190 человек.

Журналисты "Радио Аззатык" пишут, что в Караганде в ночь с 4 на 5 января перестали работать все операторы сотовой связи. Сейчас в городе не работает мобильная связь и интернет.

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Позже начался штурм акимата (мэрии) Алматы. В Telegram-канале RESSENTIMENT редактора Военного Фокуса Игаля Левина есть видео происходящего.

Демонстранты ворвались внутрь, внутри акимата слышна стрельба.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил ввести чрезвычайное положение (ЧП) в Алматинской области. Ранее До этого ЧП объявили в Алматы и Мангистауской области до 19 января. В регионах установлен комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени.

В своем обращении к народу он сказал, что "власть не падет и стране нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Токаев возложил "особую вину за допущение протестов" в связи с повышением цен на сжиженный газ на правительство, министерство энергетики и компании "Казмунайгаз" и "Қазакгаз".

Глава государства назначил нового премьера – Алихана Смаилова, а своего помощника Ерлана Карина сделал государственным секретарем.

Из-за чего вспыхнули протесты в Казахстане?

Протесты в Казахстане начались 2 января в нескольких городах из-за увеличения цен на газ с 60 тенге (3,76 гривны) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр. Власти объяснили повышение цен на газ законами рынка, но все же вынуждены были снизить их.

Протестующие требовали побороть коррупцию и кумовство, начать строительство фабрик и заводов, чтобы уменьшить уровень безработицы.

Ситуация обострилась с 4 января, когда недовольные вышли на улицы 14 городов страны. Протестующие требовали отставки чиновников и строили палаточные городки, силовики задерживали людей.