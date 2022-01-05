У Казахстані протестувальники атакують поліцію та штурмують адмінбудівлі. Що відбувається в країні (фото, відео)

Обіцянки влади Казахстану знизити ціни на скраплений газ і введення комендантської години не допомогли зупинити протести. Станом на 5 січня демонстранти увірвалися до мерії Алмати.

У Казахстані 5 січня продовжуються акції протесту, незважаючи на обіцянки влади знизити ціни на скраплений газ. Про це повідомили в головному управлінні МВС країни.

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Демонстрації не вщухли після розпуску уряду на чолі з Аскаром Маміним і обіцянкою влади запровадити держрегулювання цін на газ, бензин, дизель і соціально значущі продовольчі товари.

Невдоволені тим, що відбувається в країні, перекривають дороги. В Алма-Аті, Шимкенті та Таразі протестувальники атакували районні адміністрації (акімати), вибили шибки та двері. Демонстранти кидали в силовиків каміння, палиці та пляшки із запалювальною сумішшю.

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За інформацією МВС, у Казахстані за порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб, постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, пошкоджено 37 службових автомашин.

"За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування", — повідомили у відомстві.

У місті Актобе поліцейські заявили, що "вони з народом" і не затримували протестувальників, повідомили журналісти казахського порталу Orda.kz.

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Демонстранти пішли на штрум адміністрації Актобе, розташованої на центральній площі міста.

На вулицях Алмати йдуть вуличні бої протестувальників із силовиками. Колони демонстрантів захопили поліцейську техніку та рухаються до центру міста. Поліція застосовує світлозвукові гранати та вибухові пакети.

У деяких районах Алмати спецназ поліції застосував гумові кулі. За даними Управління громадського здоров'я Алмати, до лікувальних закладів звернулося 190 осіб.

Журналісти "Радіо Аззатик" пишуть, що в Караганді в ніч з 4 на 5 січня перестали працювати всі оператори стільникового зв'язку. Зараз у місті не працює мобільний зв'язок та інтернет.

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Пізніше розпочався штурм акімату (мерії) Алмати. У Telegram-каналі RESSENTIMENT редактора Військового Фокусу Ігаля Левіна є відео того, що відбувається.

Демонстранти увірвалися всередину, всередині акімату чути стрілянину.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вирішив запровадити надзвичайний стан (НС) в Алматинській області. Раніше До цього НС оголосили в Алмати та Мангістауській області до 19 січня. У регіонах встановлено комендантську годину з 23:00 до 7:00 за місцевим часом.

У своєму зверненні до народу він сказав, що "влада не впаде, і країні потрібний не конфлікт, а взаємна довіра та діалог".

Токаєв поклав "особливу провину за допущення протестів" у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ на уряд, міністерство енергетики та компанії "Казмунайгаз" і "Казакгаз".

Глава держави призначив нового прем'єра – Аліхана Смаїлова, а свого помічника Єрлана Каріна зробив державним секретарем.

Через що спалахнули протести в Казахстані?

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня в кількох містах через збільшення цін на газ із 60 тенге (3,76 гривні) до 120 тенге (7,53 гривні) за літр. Влада пояснила підвищення цін на газ законами ринку, але все ж таки змушена була знизити їх.

Протестувальники вимагали подолати корупцію та кумівство, розпочати будівництво фабрик і заводів, щоб зменшити рівень безробіття.

Ситуація загострилася з 4 січня, коли незадоволені вийшли на вулиці 14 міст країни. Протестувальники вимагали відставки чиновників і будували наметові містечка, силовики затримували людей.