У Казахстані протестувальники проти цін на газ вимагають відставки президента й уряду (відео)

Протестами вже охоплено 14 міст, а люди починають будувати наметові містечка. При цьому силовики оточують цілі квартали, а журналісти фіксують масові затримання.

Протести в Казахстані, розпочаті 2 січня у Мангістауській області, поступово охоплюють дедалі більше міст країни. Початкові вимоги маніфестантів щодо зниження цін на газ стали не актуальні — люди вимагають відставки керівних еліт. На протести виходить дедалі більше демонстрантів, вони починають будувати наметові містечка. Влада реагує репресіями та затриманнями, силовики оточують цілі квартали, ситуація загострюється, повідомляє видання Deutsche Welle.

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[ + – ] Протести в Казахстані

Протести в Казахстані — з чого все почалося?

З 1 січня у Казахстані ціна за літр зрідженого газу зросла до 120 тенге. Буквально через день мешканці двох міст на заході країни — Актау та Жанаозен (Мангістауська область) вийшли на вулиці з вимогами знизити тарифи вдвічі. Влада відреагувала репресіями — у регіон було спрямовано значні сили правоохоронців та автозаки. У містах, що протестують, почали відключати інтернет, проводилися затримання демонстрантів. У столиці республіки, Нур-Султані, правоохоронці затримали вісьмох людей, які вийшли підтримати протестувальників у Жанаозені.

[ + – ] Протести в Актау

Водночас, президент країни Касим-Жомарт Токаєв написав у твітері, що дав доручення уряду терміново розглянути ситуацію у Жанаозені "з урахуванням економічної доцільності, у правовому полі".

[ + – ] Твіт президента Казахстану

При цьому керівник управління енергетики та житлово-комунального господарства Мангістауської області Бердібек Картбаєв розповів журналістам, що повернення до попередньої ціни 60 тенге неможливе через ринкові ціни на паливо.

[ + – ] Протести в Казахстані

4 січня урядова комісія у складі віцепрем'єра Єрали Тугжанова та міністра енергетики Магзума Мірзагалієва відвідала Актау, після чого попрямувала в Жанаозен. Чиновники провели переговори ініціативною групою активістів, але це ні до чого не призвело — люди з вулиць не пішли, а протести охопили інші міста. Мітингувальників підтримали в Актобі й Уральську, а в столиці мітингувальники вимагали організувати телеміст із демонстрантами в Актау, щоб висловити їм підтримку. Поступово на протести вийшли у містах Атирау, Таразі, Шимкенті та Кокшетау.

[ + – ] Вогнища протесту в Казахстані

Люди вступають у протистояння із силовиками, які намагаються їх блокувати, у всіх містах фіксують масові затримання демонстрантів. Станом на сьогодні протестами охоплено 14 міст країни, повідомляє казахський Telegram-канал RESSENTIMENT.

[ + – ] Протести в Алмати

[ + – ] Протести в Казахстані

На тлі масових протестів, що охопили країну, уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 0,10 євро (50 тенге) за літр у бунтарській Мангістауській області. Однак це вже не могло розрядити ситуацію — вимоги маніфестантів з економічної площини перейшли в політичну. На записах, що розповсюджуються в соцмережах, видно, як натовп скандує: "Шал, кет!" ("Старий, йди!"). Гасло стосується експрезидента Нурсултана Назарбаєва, від якого вимагають повністю піти з політики. Колишній президент Казахстану, як і раніше, має вирішальний вплив на владу країни. Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв консультується для проведення призначень в уряді та держорганах із колишнім президентом Назарбаєвим, який залишив посаду президента, але зберіг вплив як голова Ради безпеки та лідер керівної партії "Нур Отан".

Крім того, звучать заклики до глави держави Касим-Жомарта Токаєва залишити свою посаду, а також про відставку всіх членів уряду.

[ + – ] Загони силовиків блокують спальні райони

Зараз у бунтівних містах люди ставлять наметові містечка, протести налічують десятки тисяч людей. Силовики у відповідь проводять затримання, а щоб людям не було куди відступати, оточують і блокують спальні райони.

Намагаючись вирішити конфлікт, до активістів звернувся президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав мешканців налаштуватися на діалог і знайти рішення, яке влаштує обидві сторони.

[ + – ] Протести в Казахстані

Проте, маніфестанти налаштовані рішуче. Вони не збираються поступатися силовикам, хоча ті з настанням темряви почали застосовувати світлошумові та газові гранати, що вибухають поблизу людей.