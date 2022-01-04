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Введено режим НП: у Казахстані глушать інтернет, а мітингувальники атакують силовиків (відео)

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Казахстан, протести, мітинг, демонстранти, майдан, силовики, розгін
Протестанти палять автомобілі поліції

Протестувальники проти цін на газ спалили чотири машини правоохоронців. В Алмати ввели війська, проте ті вирішили залишити місто після зіткнень.

Люди, які вийшли на вулицю в Казахстані, не збираються поступатися силовикам. Із настанням темряви протистояння лише посилилося. Правоохоронці застосували щодо демонстрантів спецзасоби, повідомляє Zakon.kz.

Казахстан, протести, мітинг, демонстранти, майдан, силовики, розгін
Машина силовиків, що палає

За інформацією журналістів, правоохоронці застосували проти демонстрантів світлошумові та газові гранати. У відповідь на дії силовиків люди почали палити службові автомобілі.

До протестувальників, стверджують журналісти, приєднуються все нові й нові люди. Із інтернетом спостерігаються проблеми, про що заявили деякі оператори. Також місцеві ЗМІ писали, що почалися перебої в роботі месенджерів. Водночас люди розповіли, що знали про можливе "глушіння" мережі, тому ділилися інформацією усним шляхом.

Відомо, що після зіткнень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Трохи згодом у мережі з'явилася інформація про введення військ до Алмати. Проте після атаки з боку протестувальників солдати вирішили відступити та спробували вийти з міста.

Казахстан, протести, мітинг, демонстранти, майдан, силовики, розгін
В Алмати введено війська

Протести в країні розпочалися 2 січня в Мангістауській області через підвищення цін на газ. Поступово маніфестації охопили дедалі більше міст країни. Початкові вимоги маніфестантів щодо зниження цін на газ стали не актуальні — люди вимагають відставки правлячих еліт.