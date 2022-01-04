Введено режим НП: у Казахстані глушать інтернет, а мітингувальники атакують силовиків (відео)

Протестувальники проти цін на газ спалили чотири машини правоохоронців. В Алмати ввели війська, проте ті вирішили залишити місто після зіткнень.

Люди, які вийшли на вулицю в Казахстані, не збираються поступатися силовикам. Із настанням темряви протистояння лише посилилося. Правоохоронці застосували щодо демонстрантів спецзасоби, повідомляє Zakon.kz.

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[ + – ] Машина силовиків, що палає

За інформацією журналістів, правоохоронці застосували проти демонстрантів світлошумові та газові гранати. У відповідь на дії силовиків люди почали палити службові автомобілі.

До протестувальників, стверджують журналісти, приєднуються все нові й нові люди. Із інтернетом спостерігаються проблеми, про що заявили деякі оператори. Також місцеві ЗМІ писали, що почалися перебої в роботі месенджерів. Водночас люди розповіли, що знали про можливе "глушіння" мережі, тому ділилися інформацією усним шляхом.

Відомо, що після зіткнень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Трохи згодом у мережі з'явилася інформація про введення військ до Алмати. Проте після атаки з боку протестувальників солдати вирішили відступити та спробували вийти з міста.

[ + – ] В Алмати введено війська

Протести в країні розпочалися 2 січня в Мангістауській області через підвищення цін на газ. Поступово маніфестації охопили дедалі більше міст країни. Початкові вимоги маніфестантів щодо зниження цін на газ стали не актуальні — люди вимагають відставки правлячих еліт.